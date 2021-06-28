Öfkeli koç çobanı öldürdü

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde küçükbaş hayvanları otlatan çoban, öfkeli koçun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Küçükelmalı köyünde kendi koyunlarıyla birlikte arkadaşı Mustafa K.’nın küçükbaş havanlarını da otlatan Ümmet Kocabaş (65), merada arkadaşının koçunun saldırısına uğradı. Koçun saldırısı sonrası ağır yaralanan Kocabaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kocabaş’ın ölümüyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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