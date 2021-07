Bilecikli bıçakçılardan "Bileme işini son güne bırakmayın’ uyarısı

Bilecik’te Kurban Bayramı öncesi bileme tezgahlarında yoğunluk başlayınca bıçakçılar "Bıçak bileme işini son güne bırakmayın’ uyarısı yaptı.

Bilecik kent merkezinin farklı noktalarında kurulan bıçak bileme tezgahlarında bayram yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Tezgahlarda bıçaklar 5 liradan, balta ve satırlar ise 7 ila 10 arasında bileniyor. Şadırvan mevkiinde bıçak bileyen İsmail Toy, işlerin birkaç gündür yoğunlaştığını söyleyerek, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaş yılda bir defa bıçak biletmek için geliyor. Her evde 56 bıçak oluyor. Bazen satır ve nacak da getirenler oluyor. Allah bereket versin, işlerimiz iyi" dedi.

"Bıçak bileme işini son güne bırakmasınlar"

Toy, bıçakları biletmek isteyen vatandaşların işlerini son güne bırakmamasını söyleyerek, "Şu an tezgahımız açık ve rahat rahat bileme işlerini yaptırabilirler. Her sene olduğu gibi bu sene de son günlere doğru yığılma olacak. Vatandaşlar, bıçaklarınızı biletmek için son gün buraya geldiğinde sıra beklemek zorunda kalacaklar" dedi.

