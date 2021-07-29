Bilecik'teki bayram tatili trafik denetimleri 9 günde 14 bin 581 araç kontrol edildi, 555 bin lira para cezası yazıldı 24 trafik kazasında 32 kişi yaralandı

Bilecik'te Kurban Bayramı tatili boyunca sıkı denetim çalışmaları yapan trafik ekipleri, 14 bin 581 aracı kontrol ederken 555 bin lira idari para cezası yazdı. Ayrıca tatil süresince il genelinde 24 yaralanmalı, 15 adet maddi hasarlı kazalarda 32 kişi yaralandı.

Bilecik'te 'Trafik Kazalarını Önleme Planı Denetim' faaliyetleri kapsamında 1625 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçeler ile bölge trafik güzergâhlarında 14 bin 581 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde eksikliği ve kural ihlali tespit edilen bin 12 araç ve sürücüsüne 554 bin 895 TL trafik idari para cezası, 322 araç eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi. Denetimler esnasında yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 29 sürücünün sürücü belgeleri geçici olarak geri alındı.



Yaşanan trafik kazaları

Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde 21’i şehir içi trafik birimleri sorumluluk alanında, 3’ü bölge trafik birimleri güzergâhlarında olmak üzere toplam 24 yaralanmalı, 15 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 32 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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