Bilecik eski valisi Güner Orbay hayatını kaybetti

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Bilecik eski valisi Güner Orbay, yakalandığı korona virüsüne (Covit19) yenik düştü.

22 Ağustos 1988 ile 26 Ağustos 1991 tarihleri arasında Bilecik'te hizmet eden adı daha sonradan kentte bir iş merkezine, ilçelerde ise okul ve mahallelere verilen Güner Orbay, yakalandığı korona virüsüne (Covit19) yenik düştü. Orbay'ın cenazesinin bugün İstanbul Kozyatağı Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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