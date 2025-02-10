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        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te "Anne Taksi" hayata geçti | Son dakika haberleri

        Bilecik'te "Anne Taksi" uygulaması başladı

        Bilecik Belediyesi, yeni anne ve anne adaylarının ev ve hastane arası ulaşımını gerçekleştirecek "Anne Taksi" projesini hayata geçirdi. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "'Anne Taksi' uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak, rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:33 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:33
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        Bilecik'te "Anne Taksi" hayata geçti
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        Bilecik Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeni anne ve anne adaylarının ev ve hastane arası ulaşımını gerçekleştirecek "Anne Taksi" projesini hayata geçirdi.

        Uygulama ile, desteğe ihtiyaç duyan ailelerde doğum yapan anneler hastaneden evlerine ücretsiz olarak rahatça ve güvenle ulaşabilecek. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Annenin en kıymetli yolculuğu evladını dünyaya getirme sürecidir. Biz bu süreçte kıymetli anne adaylarının yanında olmak, onların kaygılarını en aza indirmek istiyoruz. Hamile kadınlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli erişimini sağlamak için geliştirdiğimiz 'Anne Taksi' uygulaması acil durumlarda hemen annelerimizin yanlarında olacak, rutin kontrollerde ise randevu sistemiyle hizmet verecek.

        Çiçeği burnunda annelerimiz doğum yaptıklarında anne taksimizi arayarak bizlerden hizmet alabilecekler. Sevgili anne adaylarımız, bu uygulama ile sizlere sadece bir telefon mesafesinde olacağız. 'Anne Taksi' uygulamamızın şehrimize, tüm anne adaylarımıza ve yeni annelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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