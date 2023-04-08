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Online biletleme şirketi Biletinial, yurtdışına açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2023 hedefi Avrupa’daki operasyonlarını büyütmek şeklinde.

Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova’da faaliyetlere başladıklarını bildiren Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "Önümüzdeki aylarda tüm Balkan coğrafyasını kapsayacak şekilde genişleyerek Batı Avrupa’ya açılmayı hedefliyoruz. 2023’ün ilk yarısı ise Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da faaliyetine başlamayı planlıyoruz" dedi.

Uslu, yurtdışı açılımını Baltık Bölgesi ve Güney Amerika için de değerlendirdiklerini kaydederek, "Amacımız, Türkiye’den çıkmış bir şirket olarak dünyanın sayılı etkinlik biletleme şirketinden biri olmak" ifadesini kullandı.

'UNICORN ADAYI OLDUK'

Çevrimiçi biletlemede bir önceki yıla göre yüzde 250 büyüme elde ettiklerini kaydeden Uslu, "Biletinial.com 2022’de aylık 7.5 milyonun üzerinde tekil ziyaretçiyi ağırladı. Biletinial 2022 sonuçlarına göre Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen 200 site arasında yer aldı. Geldiğimiz noktada Türkiye’nin unicorn adayı olduk. Bu da bize gurur veriyor" bilgilerini paylaştı.

Verilen bilgiye göre, pandeminin etkisi altında geçen 2021’i farklı alanlardaki etkinlikler için toplamda 6 milyon bilet satışı ile kapatan Biletinial, 2022 yılında ise toplamda 23 milyon bilet satışına ulaşarak rekor bir büyümeye imza attı.