Bazen radyoda duyduğumuz bir şarkı, bazen de yıllardır dinlemediğimiz bir melodi hiç beklemediğimiz anda aklımıza takılabiliyor. Zihnimizde tekrar tekrar çalan bu melodiler, başka bir işle uğraşırken bile bizi takip edebiliyor. Psikoloji alanında yapılan araştırmalar ise bu durumun nedenlerini ve nasıl önlenebileceğini inceliyor. İşte aklımıza takılan şarkılardan kurtulmak için sakız çiğnemenin etkisi...

BİLİM DÜNYASINDA "KULAK KURDU" OLARAK BİLİNİYOR

Bir şarkının veya melodinin istemsiz şekilde zihinde tekrar etmesi, bilim dünyasında İngilizce "earworm" yani kulak kurdu olarak adlandırılıyor. Genellikle yakın zamanda dinlenen veya iyi bilinen şarkıların belirli bölümleri, kişinin isteği dışında zihninde yeniden canlanabiliyor.

İNGİLİZ BİLİM İNSANLARINDAN İLGİNÇ ARAŞTIRMA

İngiltere'deki Reading Üniversitesi araştırmacıları, 2015 yılında sakız çiğnemenin zihinde tekrarlanan melodiler üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi. Dr. Philip Beaman öncülüğünde yürütülen araştırmanın sonuçları, Quarterly Journal of Experimental Psychology dergisinde yayımlandı.

98 GÖNÜLLÜYE POPÜLER ŞARKILAR DİNLETİLDİ

Araştırmaya katılan 98 gönüllüye David Guetta'nın "Play Hard" ve Maroon 5'ın "Payphone" isimli şarkıları dinletildi. Ardından katılımcılardan üç dakika boyunca dinledikleri şarkıları düşünmemeye çalışmaları ve melodi her akıllarına geldiğinde klavyedeki belirli bir tuşa basmaları istendi.

SAKIZ ÇİĞNEYENLER ŞARKIYI DAHA AZ HATIRLADI

Deneylerde sakız çiğneyen katılımcıların melodileri daha az düşündükleri ve zihinsel olarak daha seyrek duydukları görüldü. Araştırmacılar, sakız çiğnemenin hem istemli hem de istemsiz müzikal hatırlamaları azaltabildiğini belirledi.

ZİHİNDE ÇALAN MELODİLER ÜÇTE BİR ORANINDA AZALDI

Reading Üniversitesinin araştırmaya ilişkin açıklamasına göre sakız çiğnemek, katılımcıların şarkıyı zihinlerinde duyma sıklığını yaklaşık üçte bir oranında azalttı.

ÇENE HAREKETLERİ BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmacılar, sakız çiğnerken gerçekleştirilen çene ve ağız hareketlerinin, beynin konuşma ve zihinsel ses oluşturma süreçlerini etkileyebileceğini düşünüyor. Bu etkileşim, melodilerin zihinde tekrar tekrar canlanmasını zorlaştırabiliyor.

HERHANGİ BİR İŞLE UĞRAŞMAK AYNI ETKİYİ YARATMIYOR

Bilim insanları, sakız çiğnemenin etkisinin yalnızca dikkatin başka bir yöne çekilmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını da araştırdı. Parmaklarıyla ritim tutan katılımcılarla sakız çiğneyenler karşılaştırıldığında, sakız çiğnemenin daha etkili olduğu görüldü.

BAZI ŞARKILAR GÜNLERCE AKILDAN ÇIKMAYABİLİYOR

Çoğu insanda bu durum birkaç dakika sürerken bazı kişiler aynı melodiyi iki veya üç gün boyunca zihinlerinde duyabiliyor. Ayrıca insanların aklına takılan şarkılar, müzik zevklerine ve geçmiş deneyimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

BİRKAÇ DAKİKA SAKIZ ÇİĞNEMEYİ DENEYEBİLİRSİNİZ

Bir şarkının sürekli zihninizde tekrar etmesinden rahatsız oluyorsanız birkaç dakika sakız çiğnemek, deneyebileceğiniz pratik yöntemlerden biri olabilir. Ancak araştırmada gözlemlenen etkinin ne kadar sürdüğü ve sakız çiğnemeyi bıraktıktan sonra melodinin yeniden akla gelip gelmediği kesin olarak bilinmiyor.