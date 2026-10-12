AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır, kayıt yenileme son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖF kayıt yenileme devam ediyor. Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin yanı sıra ders ekle-sil sürecinin son tarihini ve güz dönemi sınav takvimini de araştırıyor. Peki AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi AÖF 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Ders seçimi ve ders ekle-sil işlemleri için son tarih ise 19 Ekim 2026 Pazartesi olarak belirlendi.

Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin öncelikle AÖF öğrenci otomasyonuna giriş yaparak derslerini seçmeleri gerekiyor. Ders seçiminin ardından sistemde belirlenen kayıt yenileme ücretinin ödenmesiyle işlem tamamlanıyor.

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Öğrencilerin kayıt işlemlerini son güne bırakmamaları ve ödeme sonrasında kayıt durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi ders seçimlerini öğrenci otomasyonu üzerinden gerçekleştirebiliyor.

AÖF öğrenci otomasyonuna e-Devlet veya öğrenci şifresiyle giriş yapılıyor. Ders Ekle/Sil bölümünden alınacak dersler belirleniyor. Seçilen derslere göre hesaplanan kayıt yenileme ücreti kontrol ediliyor. Belirlenen ücret, sunulan ödeme kanallarından biri kullanılarak yatırılıyor. Ödeme sonrasında Kayıt Bilgi bölümünden kayıt yenileme durumu kontrol ediliyor.

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Ödeme işlemleri, sunulan seçeneklere göre banka veya kredi kartı, banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri ve bankacılık uygulamaları üzerinden yapılabiliyor.