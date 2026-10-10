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        Haberler Bilgi Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Serdar Orhan'ın hayatı ve siyasi kariyeri!

        Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? Serdar Orhan'ın hayatı ve siyasi kariyeri!

        Ataşehir Belediyesi'nde Başkan Vekili seçimi, 10 Ekim Cumartesi günü yapıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, geçerli 18 oyun tamamını alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Bu gelişme sonrası Serdar Orhan'ın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Peki, Serdar Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ın biyografisi ve siyasi geçmişi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan kimdir?

        İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi tamamlandı. Tek adaylı seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu. Seçimin sonuçlanmasının ardından Serdar Orhan'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Serdar Orhan'ın biyografisi…

        SERDAR ORHAN KİMDİR?

        1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Serdar Orhan, aslen Trabzonludur.

        Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olan Orhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Şehircilik alanında yüksek lisans yapmıştır.

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        İş hayatında ailesine ait grup şirketlerinde uluslararası pazarlama ve finans departmanlarının yönetimini yürütmektedir.

        Siyasi hayatına 2010 yılında AK Parti Ataşehir İçerenköy Mahalle Gençlik Kolları Başkanı olarak başlayan Orhan, ardından İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

        2014 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı Komisyon Üyeliği olarak başladığı görevin ardından AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı unvanlarıyla sürdürmüştür.

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        2016-2018 yılları arasında TÜGVA Teşkilat Başkan Yardımcılığı, 2018–2019 yılları arasında ise TÜGVA Spor Koordinatörlüğü Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

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        2019-2021 yılları arasında AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüten Orhan, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Ataşehir Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

        2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi seçilen Serdar Orhan, AK Parti Ataşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır.

        Serdar Orhan, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılan seçimle Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçilmiştir.

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