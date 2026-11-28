Dünya'dan ortalama 384 bin 400 kilometre uzaklıkta bulunan Ay, kraterlerle kaplı yüzeyinin altında çok daha farklı bir dünya barındırıyor olabilir. Ay'ın kütle çekim alanındaki küçük değişimleri mercek altına alan bilim insanları, yüzeyin altında dört devasa tünelin varlığına işaret eden güçlü bulgular elde etti. Araştırma, yalnızca Ay'ın volkanik geçmişine değil, gelecekte gerçekleştirilecek insanlı uzay görevlerine de ışık tutuyor. İşte Ay'ın derinliklerinde gizlenen yapıların dikkat çeken özellikleri.

Görsel kaynak: Yapay zeka

YÜZEYİN 100 METRE ALTINDA DEV TÜNELLER OLABİLİR

ScienceAlert'ın aktardığına göre Illinois Chicago Üniversitesinden yer bilimciler Juan Losarcos ve Andrew Dombard, Ay'ın kütle çekim alanındaki değişimleri inceleyerek dört büyük yeraltı boşluğunun izine rastladı.

Icarus dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 100 metre kalınlığındaki kaya tabakasının altında bulunduğu düşünülen bu tünellerin her birinin genişliğinin bir kilometreyi aşabileceği ortaya kondu.

Bilim insanları, lav tüpü olarak adlandırılan bu doğal yapıların Ay'ın geçmişteki volkanik faaliyetleri sırasında oluştuğunu düşünüyor.

Görsel kaynak: NASA

BU KADAR BÜYÜK OLMALARININ BİR NEDENİ VAR

Benzer yeraltı tünellerine Dünya'da da rastlanıyor. Volkanik faaliyetler sırasında akan lavların üst kısmı soğuyarak sertleşirken altındaki erimiş kaya akmaya devam ediyor. Lav tamamen çekildiğinde ise geriye doğal bir tünel kalıyor.

Ancak Ay'daki düşük kütle çekimi, yüksek lav püskürme oranları ve lavların daha akışkan yapısı, bu tünellerin Dünya'daki örneklerinden çok daha büyük boyutlara ulaşmasına imkan tanımış olabilir.

Öte yandan Ay yüzeyindeki uzun ve kıvrımlı kanallar ile derin çukurlar da bilim insanlarına bu gizli geçitlerin varlığı hakkında önemli ipuçları veriyor. Bazı çukurların, yeraltındaki tünellerin tavanlarının kısmen çökmesiyle oluştuğu düşünülüyor.

NASA'NIN VERİLERİ GİZLİ YAPILARIN İZİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Ay'ın yüzeyinin altında bulunan ve dışarıdan görülemeyen yapıların izini sürmek için bilim insanları kütle çekim ölçümlerinden yararlandı. Çünkü içi boş bir tünel, aynı hacimdeki katı kayaya göre daha az kütleye sahip olduğundan daha zayıf bir kütle çekim etkisi oluşturuyor.

NASA'nın 2011 ve 2012 yıllarında GRAIL uydularıyla topladığı veriler üzerinden yapılan 2017 ve 2024 tarihli araştırmalarda, genişliği 9 kilometreye ulaşabilecek tünellerin varlığı öne sürülmüştü. Ancak daha sonraki incelemeler, bu yapıların birçoğunun kendi tavan ağırlığını taşıyamayacağını gösterdi.

NASA'nın Mayıs 2025'te yayımladığı daha yüksek çözünürlüklü kütle çekim modelini inceleyen araştırmacılar, bu kez yeraltı tünellerinin varlığına işaret eden dört güçlü aday belirledi.

Görsel kaynak: Yapay zeka

AY'DAKİ DÖRT BÖLGE DİKKAT ÇEKİYOR

Olası tünellerden biri Ay'ın en büyük kıvrımlı kanalı olan Vallis Schröteri yakınlarında, biri Rima Mairan bölgesinde, diğer ikisi ise Wollaston krateri civarında bulunuyor.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre genişlikleri iki kilometreden az olan bu yapıların oluşum süreci, bilinen lav tüplerinden farklı olabilir.

Bilim insanları, başlangıçta küçük birer yeraltı kanalı olan bu yapıların, içlerinden geçen lavların çevredeki kayaları eritmesi ve aşındırmasıyla zaman içinde genişlemiş olabileceğini düşünüyor.

GELECEKTE İNSANLAR BU TÜNELLERDE YAŞAYABİLİR Mİ?

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, bu doğal yapıların gelecekte astronotlar için güvenli bir sığınağa dönüşme ihtimali.

Ay'ın yüzeyindeki yoğun radyasyon ve aşırı sıcaklık farkları, insanlı uzay görevleri açısından önemli riskler oluşturuyor. Tavanı çökmemiş yeraltı tünelleri ise üzerlerindeki kalın kaya tabakası sayesinde astronotları bu zorlu koşullardan koruyabilir.

Bu özellikleri, lav tüplerini gelecekte Ay'da kurulabilecek yaşam alanları için önemli bir seçenek haline getiriyor.

Görsel kaynak: Yapay zeka

AY'IN ALTINDA BAŞKA NELER GİZLENİYOR?

Elde edilen bulgular heyecan verici olsa da tünellerin varlığı henüz kesin olarak doğrulanmış değil. Kaya yoğunluğundaki farklılıklar da benzer kütle çekim değişimlerine neden olabiliyor. Üstelik araştırmacılar, yalnızca kütle çekim verilerini kullanarak boşlukların boyutlarını doğrudan ölçemiyor.

Tünellerin varlığının kesinleşmesi için radar gözlemlerine ve daha ayrıntılı haritalandırma çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.

Tavanlarında herhangi bir çökme izi bulunmayan lav tüplerinin tespit edilmesinin çok daha zor olması ise Ay'ın altında tahmin edilenden çok daha fazla gizli geçidin bulunabileceğine işaret ediyor.