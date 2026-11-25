Salondan mutfağa geçip neden oraya geldiğinizi unutmak ya da yatak odasına girdiğinizde ne alacağınızı hatırlayamamak günlük yaşamda sık karşılaşılan durumlardan biri. İlk bakışta dalgınlık gibi görünen bu unutkanlığın arkasında, psikoloji araştırmalarına konu olan ilginç bir zihinsel süreç bulunuyor. Bilim insanları, mekan değişikliklerinin beynin kısa süreli bilgileri işleme biçimini etkileyebildiğine dikkat çekiyor. İşte günlük hayatta yaşanan bu unutkanlığın nedenleri ve önüne geçmek için uygulanabilecek yöntemler...

BİLİM DÜNYASINDA “KAPI EŞİĞİ ETKİSİ” OLARAK BİLİNİYOR

Psikolojide “kapı eşiği etkisi” olarak adlandırılan bu durum, bir mekandan başka bir mekana geçerken kısa süre önce aklımızda olan bilgileri hatırlamakta zorlanmamızı ifade ediyor.

ABD'deki Notre Dame Üniversitesi araştırmacılarının 2011 yılında yayımladığı çalışma, mekan değişikliklerinin hafıza performansını etkileyebildiğini ortaya koydu.

BEYNİMİZ HER ODAYI FARKLI BİR OLAY OLARAK ALGILAYABİLİYOR

Beyin, günlük yaşantımızı kesintisiz bir bütün olarak değil, farklı olaylara bölerek işleyebiliyor. Bir odadan diğerine geçmek de bu olaylar arasında bir sınır oluşturabiliyor.

Yeni ortama girildiğinde beynin önceki ortamla ilgili bazı bilgilere erişmesi zorlaşabiliyor.

ZİHNİNİZ DOLUYSA UNUTMA İHTİMALİNİZ ARTABİLİR

Avustralya'daki Bond Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı ve 2021 yılında BMC Psychology dergisinde yayımlanan çalışma, kapıdan geçmenin tek başına unutkanlığa yol açmadığını gösterdi.

Ancak aynı anda birden fazla bilgiyi aklında tutmaya çalışan katılımcıların, mekan değiştirdiklerinde bilgileri birbirine karıştırmaya daha yatkın olduğu görüldü.

ASIL MESELE KAPININ KENDİSİ OLMAYABİLİR

Bir odadan diğerine geçildiğinde karşılaşılan yeni eşyalar, sesler ve görüntüler dikkatin farklı bir noktaya yönelmesine neden olabiliyor. Araştırmacılar, unutkanlık üzerinde kapının kendisinden çok ortam değişikliğinin etkili olabileceğini düşünüyor.

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA İŞ YAPMAK ETKİLİ OLUYOR

Telefonla konuşurken mutfağa gitmek, televizyon izlerken başka bir işle ilgilenmek veya günlük sorunları düşünürken bir şey almaya çalışmak zihinsel yükü artırabiliyor. Aynı anda birçok işle ilgilenmek, kısa süre önce aklımızda olan bilgileri hatırlamamızı zorlaştırabiliyor.

2026 YILINDA YENİ BİR ARAŞTIRMA YAYIMLANDI

9 Ocak 2026 tarihinde Memory & Cognition dergisinde yayımlanan bir araştırma, olaylar arasındaki sınırların hafızayı her zaman olumsuz etkilemediğini ortaya koydu. Bilgilerin farklı olaylara bölünmesi, bazı koşullarda hatırlamayı kolaylaştırabiliyor. Bu bulgu, mekan değişikliklerinin hafıza üzerindeki etkisinin sanıldığından daha karmaşık olduğunu gösteriyor.

SADECE İLERİ YAŞLARDA GÖRÜLMÜYOR

Bir odaya girdikten sonra ne yapacağını unutmak yalnızca yaşlılara özgü bir durum değil. Genç ve ileri yaştaki yetişkinlerin katılımıyla yapılan araştırmalar, bu durumun farklı yaş gruplarında da yaşanabildiğini gösteriyor.

UNUTKANLIĞI AZALTMAK İÇİN BU YÖNTEMLERİ DENEYİN

Bir odaya geçmeden önce yapacağınız işi sesli olarak söylemek, aynı anda birden fazla işle ilgilenmemek ve dikkatinizi alacağınız nesneye vermek hatırlamanızı kolaylaştırabilir. Unuttuğunuzda ise önceki odada ne yaptığınızı zihninizde canlandırmayı deneyebilirsiniz.

HER UNUTKANLIK BİR HASTALIK BELİRTİSİ DEĞİL

Zaman zaman yaşanan bu tür unutkanlıklar tek başına ciddi bir sağlık sorununun göstergesi değil. Ancak unutkanlığın giderek artması, günlük işleri aksatması veya kişilerin alışık oldukları görevleri yerine getirmekte zorlanması durumunda bir sağlık uzmanına başvurulması gerekiyor.