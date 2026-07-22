Başrollerini Thea Sofie Loch Næss, Nikos Koukas, Mimi Roivainen paylaştığı Buz Kapanı (Ice Skater), gerilim ve hayatta kalma temalı hikâyesiyle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Dondurucu soğukta geçen nefes kesen olay örgüsüyle öne çıkan yapım, aksiyon dolu sahneleriyle ekran başındaki izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan yapım hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Buz Kapanı (Ice Skater) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

BUZ KAPANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kuzey Deniz’inde eğitim yapan genç bir artistik buz patencisi, beklenmedik bir felaket sonucu kopan dev bir buz kütlesi üzerinde mahsur kalır. Buz parçası güneye doğru sürüklenirken ve altındaki buz giderek erirken, acımasız doğa koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalır. Açlık, dondurucu soğuk ve umutsuzlukla savaşırken, geçmişindeki travmalarla da yüzleşen genç kadın, hayatta kalma umudunu kaybetmemek için tüm gücünü ortaya koyar.

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Zaman daralırken, beklenmedik bir kutup ayısı yavrusuyla kurduğu bağ ona yeniden yaşama tutunma cesareti verir. Kuzey Işıkları'nın büyüleyici ışıkları altında gerçekleştirdiği son buz performansı ise hem doğaya hem de kendi kaderine meydan okuyan unutulmaz bir direnişin simgesine dönüşür.

BUZ KAPANI OYUNCULARI KİMLER?

Yapımın başrollerinde Kuzey Avrupa sinemasının tanınan isimleri yer alıyor:

Thea Sofie Loch Næss – Emily

Nikos Koukas

Mimi Roivainen