İnsan vücudu yaşla birlikte birçok değişim geçirirken bütün gün vücudun ağırlığını taşıyan ayaklar da bu süreçten etkileniyor. Gençlik yıllarında rahatlıkla giyilen ayakkabılar, ilerleyen yaşlarda dar gelmeye veya rahatsızlık vermeye başlayabiliyor. Uzmanlar, ayakların zamanla geçirdiği yapısal değişikliklerin ayakkabı numarasını da etkileyebildiğine dikkat çekiyor. İşte yaşlandıkça ayakların neden büyüyebildiği ve ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gerekenler...

AYAKLAR YAŞ İLERLEDİKÇE ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR

Yetişkinlik döneminde boy uzaması sona erse de ayakların yapısı zamanla değişmeye devam edebiliyor. Ayak kemerinin alçalması ve destekleyici dokuların gevşemesi, ayakların daha geniş ve uzun hale gelmesine neden olabiliyor.

UZMANLAR NEDENİNİ AÇIKLADI

Cleveland Clinic'ten ayak sağlığı uzmanı Dr. Nicole Nicolosi, ayak kemerini destekleyen bağ ve tendonların yıllar içinde yıprandığına dikkat çekiyor. Bu dokuların zamanla zayıflaması, ayağın daha düz bir yapı kazanmasına ve ayakkabı numarasının değişmesine yol açabiliyor.

AYAKKABI NUMARASI İKİ NUMARAYA KADAR ARTABİLİYOR

Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneğinin sağlık platformu FootCareMD'ye göre bazı kişilerde ayakkabı numarası, genç yetişkinlik dönemine kıyasla iki numaraya kadar artabiliyor. Ancak bu değişim herkeste aynı oranda gerçekleşmiyor.

KİLO ARTIŞI DA AYAKLARI ETKİLİYOR

Yaşla birlikte alınan kilolar, ayak kemerini destekleyen dokular üzerindeki baskıyı artırabiliyor. Uzun yıllar boyunca devam eden bu baskı, ayakların genişlemesine veya uzamasına neden olabiliyor.

KADINLARDA HAMİLELİK DE ETKİLİ OLABİLİYOR

Hamilelik sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler, ayaklardaki bağ dokularının gevşemesine yol açabiliyor. Bu durum ayak kemerinin alçalmasına ve ayakkabı numarasının artmasına neden olabiliyor. Üstelik meydana gelen değişiklikler doğum sonrasında da kalıcı olabiliyor.

AYAK TABANINDAKİ DOĞAL YASTIKLAMA AZALIYOR

Ayak tabanında darbeleri hafifletmeye yardımcı olan yağ dokusu, ilerleyen yaşlarda değişime uğrayabiliyor. Doğal yastıklamanın azalması, özellikle sert zeminlerde yürürken ağrı ve rahatsızlık hissinin artmasına neden olabiliyor.

AYAK PARMAKLARININ ŞEKLİ DEĞİŞEBİLİYOR

Başparmak kemiğinde çıkıntı oluşması ve parmak eklemlerindeki şekil bozuklukları, eskiden rahatlıkla giyilen ayakkabıların zamanla rahatsızlık vermesine neden olabiliyor. Bu tür durumlarda ön kısmı daha geniş ayakkabıların tercih edilmesi öneriliyor.

HER ÜÇ YAŞLIDAN BİRİ AYAK AĞRISI YAŞIYOR

Cleveland Clinic'in Amerikan Geriatri Derneğinden aktardığı verilere göre 65 yaş ve üzerindeki her üç kişiden biri ayak ağrısı yaşıyor. Ayakların değişen yapısına uygun olmayan ayakkabılar da günlük yaşamda yaşanan rahatsızlıkları artırabiliyor.

AYAKKABI ALIŞVERİŞİNE ÖĞLEDEN SONRA ÇIKIN

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) yayımladığı bilgilere göre ayaklar gün içerisinde bir miktar genişleyebiliyor. Bu nedenle yeni ayakkabı alırken öğleden sonra veya akşam saatlerinin tercih edilmesi, ayağa daha uygun bir model seçilmesine yardımcı olabiliyor.

AYAKKABI NUMARANIZI DÜZENLİ OLARAK ÖLÇTÜRÜN

Harvard Health Publishing, ayakların yaşla birlikte genişleyebildiğine ve uzayabildiğine dikkat çekerek yaklaşık yılda bir kez ayak ölçülerinin kontrol edilmesini öneriyor. Ayakkabı satın alırken yalnızca numaraya değil, ayağın genişliğine de dikkat edilmesi gerekiyor.

AYAKKABILARIN ZAMANLA AÇILMASINI BEKLEMEYİN

Yeni alınan ayakkabıların ilk giyildiği andan itibaren rahat olması önem taşıyor. Ayakkabının ön kısmında parmakların hareket edebileceği yaklaşık 1,3 santimetrelik boşluk bulunması, daha rahat bir kullanım sağlayabiliyor.

ANİ DEĞİŞİMLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Yaşla birlikte ayakların yavaş yavaş genişlemesi doğal bir süreç olabiliyor. Ancak özellikle tek ayakta aniden meydana gelen şişlik, ağrı, uyuşma, renk değişikliği veya yürüme güçlüğü gibi belirtilerin yaşlanmaya bağlanmadan bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.