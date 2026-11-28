Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar karşısında önemli bir galibiyet aldı. HT Spor yorumcusu Necati Mete'ye göre Emre Belözoğlu ile birlikte takım kabuk değiştiriyor. Artık daha az tahmin edilebilir bir Fenerbahçe var, hem ilk 11'de hem de oyun içinde majör değişiklikler görülüyor.ilgili kapakl... Daha Fazla Göster

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar karşısında önemli bir galibiyet aldı. HT Spor yorumcusu Necati Mete'ye göre Emre Belözoğlu ile birlikte takım kabuk değiştiriyor. Artık daha az tahmin edilebilir bir Fenerbahçe var, hem ilk 11'de hem de oyun içinde majör değişiklikler görülüyor.ilgili kapakla birlikte kategori "ht spor tv" olacak şekilde alabilir misiniz Daha Az Göster