12 DEV ADAM'IN RAKİBİ İZLANDA! Türkiye - İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki 4. maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İtalya deplasmanında elemelerdeki ilk mağlubiyetini alan 12 Dev Adam, İstanbul'da taraftarının desteğiyle yeniden galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Basketbolseverler ise karşılaşmanın saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası elemelerindeki maçının canlı yayın bilgileri…
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 4. maçında İzlanda'yı konuk edecek. Elemelerde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 12 Dev Adam, Ergin Ataman yönetiminde sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Millilerin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, "Türkiye - İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Peki, milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Türkiye - İzlanda basketbol maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar…
TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - İzlanda basketbol maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nun dördüncü karşılaşması, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye ile İzlanda arasındaki mücadele, TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Basketbolseverler, milli maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek.
12 DEV ADAM YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE
A Milli Erkek Basketbol Takımı, kasım ayındaki eleme maçlarının ilkinde deplasmanda İtalya'ya 86-72 mağlup oldu. Elemelerdeki ilk yenilgisini alan ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşısında yeniden kazanmayı hedefliyor.
Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen Milli Takım, 8 galibiyet ve 1 mağlubiyetle J Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.
İZLANDA İLE 9. RANDEVU
A Milli Basketbol Takımı, İzlanda ile 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 8 maçın 6'sını Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı.
Milliler, elemelerde İzlanda ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 110-73 kazandı.
FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ J GRUBU PUAN DURUMU
Türkiye : 17
Sırbistan: 15
İtalya: 15
Litvanya: 14
İzlanda: 13
Bosna Hersek: 12
ADAY KADRO
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor), Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen (Beşiktaş), Egehan Arna (Esenler Erokspor), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom), Ömer Kutluay (Real Madrid), Rüzgar Öpçün.