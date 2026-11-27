15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2026 SON DAKİKA: Başvuru takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu! MEB AGS 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?
15 bin öğretmen ataması için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Milli Eğitim Akademisi Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Başvuru Ve Kayıt Duyurusu yayımlandı. Böylece 15 bin öğretmen alımı başvuru tarihleri, branş ve kontenjan dağılımı belli oldu. 2026 AGS sonuçlarına göre alınacak öğretmen adayları için başvurular aralık ayında başlayacak. Peki, 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler ve hangi branşa kaç kontenjan ayrıldı? İşte, MEB AGS ile 15 bin öğretmen ataması başvuru takvimi ve alan bazında kontenjan dağılımı…
Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Akademisine 15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve kayıt duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece başvuru takvimi ve alan bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Öğretmen adayları MEB'in yayımladığı listeyle birlikte sınıf öğretmenliği, özel eğitim, okul öncesi, İngilizce, Türkçe ve matematik başta olmak üzere kendi alanlarına ayrılan kontenjanları öğrenebilecek. Peki, 15 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, alan bazında kontenjan dağılımı nasıl? İşte 2026 MEB 15 bin öğretmen alımı başvuru tarihleri, branş dağılımı ve atama süreci hakkında merak edilenler.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Akademisi Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Başvuru ve Kayıt Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.
Böylece Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvuru takvimi, brans ve kontenjan dağılımları belli oldu.
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak 15 bin öğretmen adayı için başvurular, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 15 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek.
Alımlar, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek.
MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların, başvuracakları alan için 2026 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.
Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek.
Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek ve yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.
2026 MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı başvuru kılavuzuna göre 65 farklı öğretmenlik alanında toplam 15 bin aday Milli Eğitim Akademisine alınacak. En fazla kontenjan ayrılan alanlar ise sınıf öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği oldu.
En yüksek kontenjan ayrılan branşlar
Sınıf öğretmenliği 3.976
Özel eğitim 2.842
İngilizce 1.101
Rehberlik 1.059
Din kültürü ve ahlak bilgisi 1.051
Okul öncesi 792
Türkçe 719
Sosyal bilgiler 538
Fen bilimleri 348
İlköğretim matematik 249
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Milli Eğitim Akademisi öğretmen adayı alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığının akademibasvuru.meb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.
Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek.
Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.
YERLEŞTİRMELER PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK
Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.
Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak. Tercihlerine yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre asıl ve yedek aday listeleri 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlanmasının ardından asıl adaylardan kayıt hakkı kazananlar, 4 Şubat 2027 tarihinde, yedek adaylardan kayıt hakkı kazananlar 15 Şubat 2027 tarihinde ilan edilecek.
Asıl adayların kayıt başvuruları 5 Şubat'ta başlayıp 11 Şubat 2027 perşembe günü saat 16.00'da sona erecek. Yedek adayların kayıt başvuruları ise 16 Şubat 2027'de başlayıp 19 Şubat 2027 cuma günü saat 16.00'da tamamlanacak.
Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi ise 22 Şubat 2027 tarihinde başlayacak.
Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin ek açıklamalar "personel.meb.gov.tr" adresinden, kayıt sürecine ilişkin ek açıklamalar "akademi.meb.gov.tr" adresinden yapılacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ
Başvuruların başlaması: 9 Aralık 2026
Başvuruların sona ermesi: 15 Aralık 2026, saat 16.00
Asıl ve yedek adayların açıklanması: 17 Aralık 2026
Asıl adaylardan kayıt hakkı kazananların açıklanması: 4 Şubat 2027
Asıl adayların kayıt başvuruları: 5-11 Şubat 2027
Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların açıklanması: 15 Şubat 2027
Yedek adayların kayıt başvuruları: 16-19 Şubat 2027
Hazırlık eğitiminin başlaması: 22 Şubat 2027