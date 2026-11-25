MEB 2026 2027 eğitim öğretim takvimi ile 15 tatil (yarıyıl tarihleri) belli oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği sömestr tatili için geri sayım başladı. İki hafta sürecek yarıyıl tatili, öğrencilere yoğun ders temposunun ardından dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak. Hafta sonlarıyla birlikte uzayan tatil döneminde milyonlarca öğrenci, hem keyifli vakit geçirecek hem de ikinci döneme hazırlanacak. Veliler ve öğrenciler ise sömestr tatilinin başlangıcını merakla bekliyor. Peki 2026 2027 Sömestr tatili ne zaman, kaç gün sürecek ve hangi güne denk geliyor?