15 TATİL TAKVİMİ! MEB çalışma takvimi ile 2026 2027 Sömestr tatili ne zaman, kaç gün sürecek ve hangi güne denk geliyor?
Milyonlarca öğrenci ve veli 15 tatil tarihini araştırıyor. 2026–2027 eğitim öğretim yılı kasım ara tatili 16–20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleşti ve hafta sonuyla birlikte 9 gün sürdü. Şu an eğitim dönemi devam ediyor. Sırada yarıyıl tatili süreci var. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi güne denk geliyor? Yarıyıl tatili (Sömestr) ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
MEB 2026 2027 eğitim öğretim takvimi ile 15 tatil (yarıyıl tarihleri) belli oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği sömestr tatili için geri sayım başladı. İki hafta sürecek yarıyıl tatili, öğrencilere yoğun ders temposunun ardından dinlenme ve enerji toplama fırsatı sunacak. Hafta sonlarıyla birlikte uzayan tatil döneminde milyonlarca öğrenci, hem keyifli vakit geçirecek hem de ikinci döneme hazırlanacak. Veliler ve öğrenciler ise sömestr tatilinin başlangıcını merakla bekliyor. Peki 2026 2027 Sömestr tatili ne zaman, kaç gün sürecek ve hangi güne denk geliyor?
15 TATİL (YARIYIL -SÖMESTR) TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecektir. Öğrenciler hafta sonları da dâhil olmak üzere toplam 16 gün tatil yapacaktır. Okullar ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden açılacaktır.
15 TATİL TAKVİMİ 2027
Son ders günü: 22 Ocak 2027 Cuma
Tatil başlangıcı: 25 Ocak 2027 Pazartesi
Tatil bitişi: 5 Şubat 2027 Cuma
Okulların açılışı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
2027 İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mart ayındaki tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.
MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ:
Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma
Sömestr tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma