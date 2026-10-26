26 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, NOW, TV8, ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı
Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Bu sebeple 26 Ekim 2026 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Kanalların güncel programlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan eğlence ve yarışma programları da ekranda olacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi Show TV, Star TV, NOW, TV8, ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı…
26 Ekim 2026 TV yayın akışı, gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününde ulusal kanalların yayın programları belli olurken özellikle akşam saatlerinde başlayacak yapımlar merak ediliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Dizi izlemeyi tercih etmeyenler için MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show ve aksiyon filmi Beyaz Saray Düştü yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, NOW, TV8, ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı ile bu akşam hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte kanalların saat saat 26 Ekim 2026 Pazartesi yayın akışı...
26 EKİM 2026 ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
26 EKİM 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
26 EKİM 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
26 EKİM 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Beyaz Saray Düştü
26 EKİM 2026 NOW YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Anne Yarısı
13.30 Ömür Usta
16.30 Sevdam Karadeniz
17.45 Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Sevdam Karadeniz
26 EKİM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Hayallerinin Peşinde
06.35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.35 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Evlilik Güzeldir
26 EKİM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye