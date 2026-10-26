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        Haberler Bilgi 26 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, NOW, TV8, ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı

        26 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞI | Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, NOW, TV8, ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı

        Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. Bu sebeple 26 Ekim 2026 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Kanalların güncel programlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan eğlence ve yarışma programları da ekranda olacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 26 Ekim 2026 Pazartesi Show TV, Star TV, NOW, TV8, ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        26 Ekim 2026 TV yayın akışı, gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününde ulusal kanalların yayın programları belli olurken özellikle akşam saatlerinde başlayacak yapımlar merak ediliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Dizi izlemeyi tercih etmeyenler için MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show ve aksiyon filmi Beyaz Saray Düştü yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, NOW, TV8, ATV, TRT 1, Kanal D yayın akışı ile bu akşam hangi yapımlar ekrana gelecek? İşte kanalların saat saat 26 Ekim 2026 Pazartesi yayın akışı...

        2

        26 EKİM 2026 ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 ATV Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Erol'da

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul

        3

        26 EKİM 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Güller ve Günahlar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        4

        26 EKİM 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        5

        26 EKİM 2026 STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Beyaz Saray Düştü

        6

        26 EKİM 2026 NOW YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08.00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Anne Yarısı

        13.30 Ömür Usta

        16.30 Sevdam Karadeniz

        17.45 Kumbara

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Sevdam Karadeniz

        7

        26 EKİM 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.50 Hayallerinin Peşinde

        06.35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07.35 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Evlilik Güzeldir

        8

        26 EKİM 2026 TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        19.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye

        9
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