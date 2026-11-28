27 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz ve MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?
27 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Altı Üstü İstanbul, NOW'da ise Ömür Usta dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Takip ettikleri yapımların izlenme durumlarını merak eden izleyicilerin gözü Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasına çevrildi. Peki, dün akşam en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu? İşte, 27 Kasım 2026 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…
27 Kasım 2026 reyting sonuçları cuma akşamı ekran karşısına geçen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Beyaz'la Joker ve MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting rekabeti yaşandı. Özellikle cuma akşamlarının iki iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz’in izlenme oranları merak konusu oldu. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 27 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları…
27 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Kasım 2026 Cuma gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sonuçlarının saat 11.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.
Sonuçların belli olmasıyla birlikte günün en çok izlenen dizi, yarışma, haber bülteni ve sinema filmleri belli olacak.
27 KASIM 2026 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Total reyting kategorisinde günün en çok izlenen 10 yapımı henüz belli olmadı.
27 KASIM 2026 AB REYTİNG SONUÇLARI
AB kategorisindeki reyting sıralaması henüz açıklanmadı.
27 KASIM 2026 ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
ABC1 kategorisinde hangi yapımın birinci olduğu henüz belli olmadı.
GEÇEN HAFTA REYTİNG REKABETİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?
20 Kasım 2026 Cuma günü açıklanan reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sıraya yerleşirken Kızılcık Şerbeti üç kategoride de ikinci oldu. MasterChef Türkiye ise AB ve ABC1 kategorilerinde ilk 10 içerisinde yer aldı.