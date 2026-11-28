27 Kasım 2026 reyting sonuçları cuma akşamı ekran karşısına geçen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Beyaz'la Joker ve MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting rekabeti yaşandı. Özellikle cuma akşamlarının iki iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz’in izlenme oranları merak konusu oldu. Peki, dün akşam en çok ne izlendi? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 27 Kasım 2026 Cuma reyting sonuçları…