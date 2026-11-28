28 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ: Muğla ve Elazığ'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 28 Kasım 2026 Cumartesi günü güncellendi. Türkiye'nin farklı noktalarında gece boyunca farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı meydana geldi. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre bugün en büyük depremler Muğla ve Elazığ'da kaydedildi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 28 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…
Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde oldu?" sorularına yanıt arıyor. 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Muğla, Elazığ, Balıkesir, Malatya, Adana ve çevre illerde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. İşte 28 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri ve güncel depremler listesi.
MUĞLA VE ELAZIĞ'DA 3,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 03.30'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 14,41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Muğla'nın Milas ilçesinde ise saat 07.16'da 3,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Milas'taki depremin derinliği 7,36 kilometre olarak açıklandı.
SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, gerçekleştiği saat ve derinliği AFAD ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet siteleri üzerinden takip edilebiliyor. Deprem kayıtları yeni sarsıntılar meydana geldikçe güncellenirken iki kurumun ölçümleri arasında farklılıklar bulunabiliyor.
28 KASIM 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın resmi internet sitesinde yayımlanan son deprem kayıtları şöyle:
2026-11-28 08:21:21 38.14233 37.85483 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-11-28 08:17:51 37.13983 27.8465 7.03 ML 1.4 Milas (Muğla)
2026-11-28 07:49:45 39.23683 28.1065 8.19 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-28 07:48:39 40.20167 34.01383 7.0 ML 1.0 Delice (Kırıkkale)
2026-11-28 07:44:40 37.14767 27.8645 7.0 ML 1.3 Milas (Muğla)
2026-11-28 07:33:42 37.14817 27.87917 6.99 ML 1.5 Milas (Muğla)
2026-11-28 07:32:57 38.50167 39.28583 7.04 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
2026-11-28 07:27:26 37.22133 28.05217 7.0 ML 1.3 Yatağan (Muğla)
2026-11-28 07:16:01 37.12817 27.873 7.36 ML 3.4 Milas (Muğla)
2026-11-28 07:01:48 40.30883 27.31633 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2026-11-28 07:00:01 37.02033 28.08 7.01 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.10 km] Milas (Muğla)
2026-11-28 06:58:11 39.21117 28.16767 6.6 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-28 06:33:45 40.19083 34.36467 11.05 ML 0.9 Sungurlu (Çorum)
2026-11-28 06:24:50 39.23717 28.15983 10.33 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-28 06:16:42 37.13017 27.85533 6.99 ML 2.1 Milas (Muğla)
2026-11-28 06:14:02 37.55483 35.62317 7.02 ML 1.9 Kozan (Adana)
2026-11-28 06:13:45 36.69383 28.9255 7.02 ML 1.1 Akdeniz - Fethiye Körfezi, Zeytinli Adası, Dalaman (Muğla)
2026-11-28 06:11:12 37.572 31.49917 7.0 ML 1.4 Beyşehir (Konya)
2026-11-28 06:01:10 37.1475 27.85983 6.98 ML 1.3 Milas (Muğla)
2026-11-28 05:57:06 40.61167 33.02333 7.04 ML 1.1 Orta (Çankırı)
2026-11-28 05:55:35 39.10067 28.2595 7.77 ML 1.4 Gördes (Manisa)
2026-11-28 05:50:17 38.106 37.01317 6.98 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-11-28 05:41:49 37.13617 27.86167 6.99 ML 0.9 Milas (Muğla)
2026-11-28 05:36:54 38.13317 37.87133 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-11-28 05:35:58 40.83417 34.76033 13.62 ML 1.2 Dodurga (Çorum)
2026-11-28 05:33:45 39.02233 42.792 6.99 ML 1.2 Patnos (Ağrı)
2026-11-28 05:21:43 37.64467 35.3725 7.03 ML 1.4 Aladağ (Adana)
2026-11-28 05:15:45 37.1355 27.87667 7.01 ML 1.3 Milas (Muğla)
2026-11-28 05:12:48 37.1275 27.84317 7.0 ML 1.1 Milas (Muğla)
2026-11-28 04:54:15 40.847 31.547 7.0 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2026-11-28 04:53:34 37.13983 27.86933 7.0 ML 1.1 Milas (Muğla)
2026-11-28 04:51:44 40.83383 31.5405 7.0 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2026-11-28 04:42:25 37.15183 27.8575 7.01 ML 1.1 Milas (Muğla)
2026-11-28 04:40:02 39.41917 39.13 6.2 ML 2.0 Ovacık (Tunceli)
2026-11-28 04:38:15 37.14483 27.85217 7.0 ML 1.2 Milas (Muğla)
2026-11-28 04:32:28 37.15783 27.87033 7.05 ML 1.0 Milas (Muğla)
2026-11-28 04:31:02 38.1425 37.79633 7.62 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)
2026-11-28 04:30:30 38.4845 39.59417 7.0 ML 1.0 Maden (Elazığ)
2026-11-28 04:20:17 37.15967 27.8815 6.99 ML 1.0 Milas (Muğla)
2026-11-28 04:07:11 37.13117 27.869 6.97 ML 1.4 Milas (Muğla)
2026-11-28 04:01:50 37.9375 27.63117 7.0 ML 1.7 Germencik (Aydın)
2026-11-28 03:40:06 37.23833 28.05567 7.14 ML 0.8 Yatağan (Muğla)
2026-11-28 03:32:06 37.56233 35.6135 7.6 ML 2.4 Kozan (Adana)
2026-11-28 03:31:22 36.85683 28.8385 8.04 ML 1.5 Dalaman (Muğla)
2026-11-28 03:30:08 38.484 39.29367 14.41 ML 3.4 Sivrice (Elazığ)
2026-11-28 03:27:50 37.1395 27.87883 7.0 ML 2.3 Milas (Muğla)
2026-11-28 03:27:00 38.46933 39.29267 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2026-11-28 03:17:01 39.23483 28.073 11.4 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-28 03:13:24 37.16533 27.85567 7.0 ML 0.8 Milas (Muğla)
2026-11-28 03:09:53 37.14533 27.85867 7.04 ML 1.3 Milas (Muğla)
2026-11-28 03:08:07 37.14667 27.872 7.04 ML 0.8 Milas (Muğla)
2026-11-28 03:02:26 36.658 29.17767 12.76 ML 1.4 Fethiye (Muğla)
2026-11-28 02:43:17 37.172 35.96833 7.0 ML 1.2 Ceyhan (Adana)
2026-11-28 02:28:34 36.3295 28.50433 6.07 ML 1.1 Akdeniz - [46.33 km] Ortaca (Muğla)
2026-11-28 02:19:14 37.20583 28.08217 7.54 ML 2.4 Yatağan (Muğla)
2026-11-28 02:14:31 37.21183 28.07883 12.28 ML 2.0 Yatağan (Muğla)
2026-11-28 02:13:11 37.15617 27.87617 6.99 ML 1.5 Milas (Muğla)
2026-11-28 01:59:07 38.483 39.60217 10.27 ML 1.3 Maden (Elazığ)
2026-11-28 01:44:56 37.28817 28.68767 7.01 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
2026-11-28 01:40:02 39.37083 27.66383 12.09 ML 0.9 Savaştepe (Balıkesir)
2026-11-28 01:33:39 36.29517 28.013 7.1 ML 1.2 Ege Denizi - [38.35 km] Marmaris (Muğla)
2026-11-28 01:27:11 40.85567 31.58217 9.95 ML 1.2 Merkez (Bolu)
2026-11-28 01:24:13 39.23183 28.11383 6.03 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-28 01:20:37 38.7915 27.80917 6.48 ML 2.1 Akhisar (Manisa)
2026-11-28 01:06:00 37.14967 27.85633 7.0 ML 0.9 Milas (Muğla)
2026-11-28 01:01:55 40.82317 31.676 5.71 ML 2.2 Merkez (Bolu)
2026-11-28 01:00:55 37.16717 27.87783 6.9 ML 0.8 Milas (Muğla)
2026-11-28 00:56:53 37.143 27.85317 7.0 ML 1.6 Milas (Muğla)
2026-11-28 00:47:04 36.844 27.00567 7.0 ML 1.4 Ege Denizi - [28.89 km] Bodrum (Muğla)
2026-11-28 00:45:47 37.144 27.86117 6.99 ML 0.9 Milas (Muğla)
2026-11-28 00:43:13 38.478 39.29017 14.67 ML 3.0 Sivrice (Elazığ)
2026-11-28 00:39:09 38.46783 39.30667 7.0 ML 1.1 Hazar Gölü - [02.01 km] Sivrice (Elazığ)
2026-11-28 00:36:29 37.144 27.88033 10.19 ML 3.1 Milas (Muğla)
2026-11-28 00:30:25 39.21133 28.17967 6.89 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-28 00:30:19 37.13683 27.85933 8.64 ML 1.8 Milas (Muğla)
28 KASIM 2026 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen depremlerden bazıları şöyle:
2026.11.28 09:04:51 40.0315 26.3180 19.2 -.- 1.4 -.- INTEPE-(CANAKKALE) İlksel
2026.11.28 08:21:20 38.1148 37.8405 13.4 -.- 1.2 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.11.28 08:17:50 37.1185 27.8753 4.8 -.- 1.7 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 07:59:32 37.1075 27.8555 4.7 -.- 1.3 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 07:56:41 38.8228 26.4158 15.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.11.28 07:49:46 39.2225 28.0568 8.9 -.- 1.6 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.28 07:44:41 37.1527 27.8897 10.5 -.- 1.7 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 07:33:42 37.1213 27.8765 11.4 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 07:32:56 38.5078 39.2850 10.7 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.11.28 07:27:25 37.1353 28.1040 13.4 -.- 1.4 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2026.11.28 07:24:05 37.1343 27.8868 15.8 -.- 1.3 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 07:23:23 37.1532 27.8802 5.1 -.- 1.2 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 07:16:01 37.1103 27.8803 11.3 -.- 3.4 3.2 BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 07:01:48 40.3537 27.3270 7.9 -.- 1.3 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.11.28 07:00:01 37.0092 28.1115 10.9 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.11.28 06:24:51 39.2433 28.1485 7.6 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.28 06:16:42 37.1120 27.8572 7.3 -.- 2.3 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 06:14:01 37.5663 35.6200 5.2 -.- 1.9 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.28 06:11:11 37.4940 31.4667 1.3 -.- 1.5 -.- AKCABELEN-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2026.11.28 06:01:10 37.1300 27.8768 19.4 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 05:55:36 39.0465 28.2835 17.2 -.- 1.5 -.- MALAZ-GORDES (MANISA) İlksel
2026.11.28 05:50:17 38.1312 37.0172 3.4 -.- 1.7 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.28 05:41:48 37.2045 27.8608 24.1 -.- 1.4 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 05:36:53 38.0945 37.8632 11.7 -.- 1.2 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.11.28 05:21:43 37.6238 35.3750 5.0 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.11.28 05:15:45 37.1448 27.8868 12.2 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 05:12:48 37.1465 27.8767 9.9 -.- 1.3 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 04:54:15 40.8318 31.5485 17.4 -.- 1.4 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2026.11.28 04:53:34 37.1488 27.8717 10.5 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 04:42:24 37.1398 27.8698 12.4 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 04:40:02 39.4087 39.1073 3.3 -.- 2.2 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2026.11.28 04:38:15 37.1838 27.8627 13.7 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 04:32:28 37.1247 27.8787 10.8 -.- 1.3 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 04:31:01 38.1412 37.7805 4.6 -.- 2.3 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.11.28 04:20:17 37.1467 27.8967 5.1 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 04:07:40 37.5303 35.6177 5.4 -.- 1.3 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.28 04:07:11 37.1435 27.8917 10.0 -.- 1.7 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 04:03:54 37.1200 27.8897 5.0 -.- 1.2 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 04:01:50 37.9605 27.6997 6.3 -.- 1.5 -.- MESELI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2026.11.28 03:40:37 38.1017 37.4847 2.1 -.- 1.4 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.11.28 03:40:05 37.1863 28.0583 4.7 -.- 1.0 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.11.28 03:32:06 37.5520 35.6228 5.0 -.- 2.5 -.- AKDAM-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.11.28 03:31:24 36.8840 29.0083 4.7 -.- 1.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.11.28 03:30:08 38.4942 39.2878 4.9 -.- 3.2 3.3 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.11.28 03:27:50 37.1187 27.8668 12.3 -.- 2.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 03:25:24 37.1280 27.8947 5.2 -.- 1.0 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 03:17:01 39.2282 28.0727 11.6 -.- 1.7 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.11.28 03:13:24 37.1622 27.9077 15.2 -.- 1.1 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 03:09:53 37.1318 27.8667 1.5 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 03:08:07 37.1157 27.8678 5.0 -.- 1.1 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 03:02:26 36.6723 29.2162 4.8 -.- 1.6 -.- ELDIREK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.11.28 02:43:16 37.1908 36.0258 8.5 -.- 1.1 -.- BIRKENT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2026.11.28 02:42:27 37.1947 27.8855 18.6 -.- 1.1 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 02:38:26 37.1550 27.8925 11.5 -.- 1.2 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 02:28:34 36.3828 28.4967 11.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2026.11.28 02:19:14 37.1843 28.0738 12.9 -.- 2.4 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2026.11.28 02:14:31 37.2102 28.0843 8.0 -.- 1.8 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.11.28 02:13:11 37.1232 27.8795 9.2 -.- 1.5 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 01:59:07 38.5252 39.5998 9.5 -.- 1.2 -.- TEPECIK-MADEN (ELAZIG) İlksel
2026.11.28 01:44:56 37.2657 28.7205 5.3 -.- 1.2 -.- YORUKOGLU-(MUGLA) İlksel
2026.11.28 01:33:40 36.3408 28.0618 6.3 -.- 1.5 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.11.28 01:30:34 40.7948 31.6418 4.8 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-(BOLU) İlksel
2026.11.28 01:27:10 40.8298 31.5553 10.5 -.- 1.2 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel
2026.11.28 01:24:10 39.7685 26.3595 5.0 -.- 1.5 -.- BALIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2026.11.28 01:20:37 38.7980 27.7953 8.7 -.- 2.5 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.11.28 01:01:54 40.8345 31.6683 5.4 -.- 2.4 -.- GOLCUK-(BOLU) İlksel
2026.11.28 01:00:55 37.1065 27.8883 10.4 -.- 1.0 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 00:56:53 37.1197 27.8618 8.2 -.- 1.8 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 00:43:13 38.4947 39.2798 4.4 -.- 3.0 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.11.28 00:36:29 37.1252 27.8733 9.4 -.- 3.3 3.3 BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 00:30:19 37.1388 27.8573 13.1 -.- 2.1 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.11.28 00:13:40 35.5415 29.4473 22.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel