Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise "Az önce deprem mi oldu?", "En son deprem nerede oldu?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde oldu?" sorularına yanıt arıyor. 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Muğla, Elazığ, Balıkesir, Malatya, Adana ve çevre illerde çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. İşte 28 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri ve güncel depremler listesi.