29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de metro, metrobüs ve otobüs bedava mı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ulaşım tarifesini araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları belli olurken gözler "29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar ücretsiz?" sorusuna çevrildi. İşte, 29 Ekim 2026 marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu taşıma tarfiesi…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Cumhuriyet Bayramı boyunca belirli kent içi raylı sistem hatlarında yolcular ücret ödemeden seyahat edebilecek. Peki, 29 Ekim'de Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul 29 Ekim toplu taşıma tarifesinde son durum…
29 EKİM'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Uygulama, 29 Ekim Perşembe günü boyunca geçerli olacak.
29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
Marmaray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da ücretsiz ulaşım kapsamına alındı.
29 EKİM'DE ANKARA METROSU VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?
Başkentray, 29 Ekim'de ücretsiz olacak. Ancak Cumhurbaşkanı Kararı'nda Ankara metrosu için ücretsiz ulaşım düzenlemesi yer almıyor. Ankara'daki diğer toplu taşıma araçlarının ücret durumuna ilişkin uygulamalar, ilgili kurumların alacağı ayrı kararlar kapsamında değerlendirilecek.
29 EKİM'DE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım kararı İZBAN hattını kapsarken İzmir'deki diğer toplu taşıma araçlarının ücret durumu, ilgili kurumların alacağı ayrı kararlarla belirlenecek.