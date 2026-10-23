Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de metro, metrobüs ve otobüs bedava mı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?

        29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de metro, metrobüs ve otobüs bedava mı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ulaşım tarifesini araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları belli olurken gözler "29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar ücretsiz?" sorusuna çevrildi. İşte, 29 Ekim 2026 marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay toplu taşıma tarfiesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Cumhuriyet Bayramı boyunca belirli kent içi raylı sistem hatlarında yolcular ücret ödemeden seyahat edebilecek. Peki, 29 Ekim'de Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul 29 Ekim toplu taşıma tarifesinde son durum…

        2

        29 EKİM'DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

        23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Uygulama, 29 Ekim Perşembe günü boyunca geçerli olacak.

        3

        29 EKİM'DE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

        Marmaray, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da ücretsiz ulaşım kapsamına alındı.

        4

        29 EKİM'DE ANKARA METROSU VE BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

        Başkentray, 29 Ekim'de ücretsiz olacak. Ancak Cumhurbaşkanı Kararı'nda Ankara metrosu için ücretsiz ulaşım düzenlemesi yer almıyor. Ankara'daki diğer toplu taşıma araçlarının ücret durumuna ilişkin uygulamalar, ilgili kurumların alacağı ayrı kararlar kapsamında değerlendirilecek.

        5

        29 EKİM'DE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

        İZBAN, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım kararı İZBAN hattını kapsarken İzmir'deki diğer toplu taşıma araçlarının ücret durumu, ilgili kurumların alacağı ayrı kararlarla belirlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!

        Bursa'nın Mudanya ilçesindeki zincir marketin kasap reyonundaki dolaba giren bir kedinin, paketini açıp eti yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, markete 52 bin 800 TL de ceza uyguladı (DHA)

        #29 Ekim
        #cumhuriyet bayramı
        #toplu taşıma
        #metro
        #Marmaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek