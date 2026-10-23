29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir'de metro, metrobüs ve otobüs bedava mı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Cumhuriyet Bayramı boyunca belirli kent içi raylı sistem hatlarında yolcular ücret ödemeden seyahat edebilecek. Peki, 29 Ekim'de Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul 29 Ekim toplu taşıma tarifesinde son durum…