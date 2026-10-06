6 EKİM MESAJLARI 2026 RESİMLİ GALERİ | 103. yıl dönümü kutlanıyor! En güzel, anlamlı, bayraklı, kısa, duygusal ve resimli 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

İstanbul yalnızca iki kıtayı değil, geçmişimizi ve geleceğimizi de birbirine bağlıyor. Bu güzel şehrin kurtuluşunda emeği olan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Boğaz’ın maviliğinde, tarihi surların gölgesinde ve şehrin her köşesinde bağımsızlığın izleri yaşıyor. İstanbul’un kurtuluş günü kutlu olsun.