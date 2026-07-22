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        Haberler Bilgi Gündem AJET YURT DIŞI YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI! AJet yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?

        AJET YURT DIŞI YÜZDE 30 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI! AJet yurt dışı bilet kampanyası hangi uçuş ve tarihlerde geçerli?

        AJet, yurt dışı seyahati planlayan yolcular için yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Uluslararası uçuşlarda geçerli olacak fırsat kapsamında indirimli biletler 22-23 Temmuz tarihlerinde satın alınabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin gündeminde ise seyahat tarihleri, kapsam dahilindeki hatlar ve uygulama koşulları bulunuyor. Peki AJet'in yurt dışı bilet indirimi hangi tarihlerdeki uçuşlarda geçerli olacak ve kampanyaya nasıl katılım sağlanacak? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 17:03 Güncelleme:
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        AJet’in yurt dışı uçuşlarına yönelik yeni indirim kampanyası seyahat planı yapan yolculara avantajlı bilet fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında uluslararası hatlarda geçerli biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde satışa çıkarıldı. İndirimden yararlanmak isteyen yolcular ise kampanyanın hangi uçuş dönemini kapsadığını, hangi rotalarda geçerli olduğunu ve biletlerin nasıl satın alınacağını araştırıyor. Peki AJet’in yüzde 30 indirimli yurt dışı bilet kampanyası hangi tarihlerdeki seyahatlerde uygulanacak? İşte kampanyaya ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

        Ajet, 22 Temmuz 2026 bugün saat 11.00 itibarıyla yurt dışı bilet kampanyası başlattı.

        Kampanya kapsamında biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak. Bilet satışları 23 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

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        KAMPANYA HANGİ TARİHLERDEKİ UÇUŞLAR İÇİN GEÇERLİ?

        AJet yurt dışı bilet kampanyası 15 Eylül 2026 - 4 Mart 2027 tarihler arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

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        KAMPANYA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

        İndirim kampanyası Türkiye çıkışlı ve varışlı Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kosova, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Suriye uçuşlarını kapsıyor.

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        GENEL KURALLAR

        - İndirimler tek yön için belirlenmiştir. Gidiş-dönüş biletlerinde de geçerlidir.

        - Kampanya süresince satın alınacak uçak altı bagajı %30 indirimli olarak sunulacaktır.

        - İndirim kodu, rezervasyon akışı sonrasında ödeme ekranında kullanılmalıdır. İndirimli tutar, ücret detayları alanında gösterilecektir.

        - İndirim kampanyası sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

        - Kampanyada sunulan ücrete vergiler dahil değildir.

        - Kampanya ajet.com ve AJet Mobil uygulamasında geçerlidir.

        - AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

        - AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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