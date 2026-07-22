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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!

        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!

        Başkentte dehşet dolu anlar yaşandı. Olayda bir saldırgan, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün dükkanını ve otomobilini ve ateşe verdi. Kaçan Esra Ö.'nün arkasından da pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 16:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!

        Ankara'da H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün dükkanını ve otomobilini ve ateşe verdi. Kaçan Esra Ö.'nün arkasından da pompalı tüfekle ateş eden şüpheli, gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonunu ve otomobilini benzin döküp ateşe verdi.

        H.H.Ö., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle Esra Ö.’yü tehdit edip, kaçarken arkasından ateş etti. Esra Ö.'ye yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Pompalı tüfeği daha sonra kendisine doğrultarak yaşamına son vermeye kalkan H.H.G., jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Dükkan ve otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Bu arada olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin aracı ateşe vermesi ve kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı ile ateş etmesi yer aldı. Mahalle sakinlerinden Ş.S., gürültüyle uyandıklarını söyleyerek, "Araba yanarken sağa sola bağırıyordu. Sonra pompalıyla atış yaptı. Devamında jandarma, polis ve itfaiye geldi" dedi.

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