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        Haberler Bilgi Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket! 13 Ekim 2026 Canlı gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatı yükselecek mi düşecek mi?

        Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket! 13 Ekim 2026 Canlı gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatı yükselecek mi düşecek mi?

        Canlı altın fiyatları 13 Ekim 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın 6.589 TL, çeyrek altın ise 10.882 TL satış seviyesinde bulunuyor. Bank of America, ons altın için 2026 son çeyrek ortalama tahminini 4.000 dolar, 2027 yılı ortalama beklentisini 4.813 dolar olarak koruyor. İşte, 13 Ekim 2026 Salı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 06:49 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarının yönünde doların seyri, ABD tahvil getirileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası belirleyici oluyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ons altını etkilerken yurt içinde gram altın fiyatı dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor. Bank of America'nın yükseliş beklentisini korumasına rağmen kısa vadeli düşüş riskleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? İşte, 13 Ekim 2026 Salı altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN YÜKSELECEK Mİ? YÜKSELİŞİ HANGİ GELİŞMELER DESTEKLEYEBİLİR?

        Altında yükseliş beklentisinin güçlenmesi için doların zayıflaması, enflasyon görünümünün iyileşmesi ve Fed'in para politikasına ilişkin faiz artışı endişelerinin azalması etkili olabilir. Altın destekli yatırım fonlarına para girişlerinin devam etmesi de piyasada takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.

        Buna karşılık doların güçlü kalması, tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve fiziki altın talebinin zayıflaması fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle altın piyasasında kısa vadeli yükseliş ve düşüş ihtimalleri birlikte değerlendiriliyor.

        3

        BANK OF AMERICA'NIN 2026 VE 2027 ALTIN TAHMİNİ

        Bank of America, ons altın için 2026 yılının son çeyreğine ilişkin ortalama fiyat beklentisini 4.000 dolar seviyesinde tutuyor. Bankanın 2027 yılı ortalama ons altın tahmini ise 4.813 dolar olarak öne çıkıyor.

        Bu tahminler, altının belirtilen seviyelere kesin olarak ulaşacağı anlamına gelmiyor. Fiyatların seyri küresel ekonomik koşullara, faiz politikalarına ve yatırımcı talebine bağlı olarak değişebilir.

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        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? DÜŞÜŞ RİSKİ NE KADAR?

        Bank of America'nın değerlendirmesinde, 2026 yılının son çeyreği için ons altında 3.750 dolar seviyesine işaret eden aşağı yönlü bir risk senaryosu da bulunuyor. Bu rakam kesin bir fiyat hedefi değil, belirli ekonomik koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek düşüş ihtimalini gösteriyor.

        Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yüksek kalması altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir. Buna karşılık doların zayıflaması ve Fed'in daha gevşek bir para politikası izleyeceği beklentisinin güçlenmesi altına destek sağlayabilir.

        5

        13 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

        13 Ekim 2026 Salı günü saat 05.03 itibarıyla Altın Endeks verilerine göre altın fiyatları şöyle:

        Gram altın: Alış 6.588,31 TL, satış 6.589,28 TL

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        6

        Ons altın: Alış 4.166,84 dolar, satış 4.167,45 dolar

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        Çeyrek altın: Alış 10.709,48 TL, satış 10.882,18 TL

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        Yarım altın: Alış 21.418,96 TL, satış 21.797,44 TL

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        Tam altın: Alış 42.705,70 TL, satış 43.396,42 TL

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        Cumhuriyet altını: Alış 43.697,32 TL, satış 44.454,87 TL

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 ayar altın: Alış 6.015,82 TL, satış 6.218,39 TL

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