Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket! 13 Ekim 2026 Canlı gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatı yükselecek mi düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? DÜŞÜŞ RİSKİ NE KADAR?

Bank of America'nın değerlendirmesinde, 2026 yılının son çeyreği için ons altında 3.750 dolar seviyesine işaret eden aşağı yönlü bir risk senaryosu da bulunuyor. Bu rakam kesin bir fiyat hedefi değil, belirli ekonomik koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek düşüş ihtimalini gösteriyor.

Doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yüksek kalması altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir. Buna karşılık doların zayıflaması ve Fed'in daha gevşek bir para politikası izleyeceği beklentisinin güçlenmesi altına destek sağlayabilir.