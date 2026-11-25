2027 asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler, kasım ayının son günlerine girilmesiyle birlikte milyonlarca çalışan tarafından yakın takibe alındı. Yeni yılda uygulanacak net ve brüt asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacağını açıkladı. 2026 yılında yüzde 27,01 artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselen asgari ücret için yeni zam hesapları da yapılmaya başlandı. Yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda 4 farklı artış oranı öne çıktı. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, yeni asgari ücret kaç TL olacak? İşte zam oranlarına göre asgari ücret hesaplama 2027 tablosu ve görüşme takvimine ilişkin ayrıntılar...