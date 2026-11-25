ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2027 HESAPLAMA: Yeni maaş için 4 senaryo gündemde! 2027 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL zam yapılacak?
2027 asgari ücret zammı son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada Asgari Ücreti Tespit Komisyonu görüşmeleri için aralık ayını işaret etmişti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret görüşmeleri için geri sayım sürerken zam oranına ilişkin hesaplamalar da hız kazandı. 2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücrete yapılacak artışın ne kadar olacağı merak edilirken yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda 4 farklı zam senaryosu öne çıktı. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı ne zaman belli olacak? İşte 2027 asgari ücret zammı hesaplama tablosu, olası yeni maaş tutarları ve son gelişmeler...
2027 asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeler, kasım ayının son günlerine girilmesiyle birlikte milyonlarca çalışan tarafından yakın takibe alındı. Yeni yılda uygulanacak net ve brüt asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacağını açıkladı. 2026 yılında yüzde 27,01 artışla net 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükselen asgari ücret için yeni zam hesapları da yapılmaya başlandı. Yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda 4 farklı artış oranı öne çıktı. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, yeni asgari ücret kaç TL olacak? İşte zam oranlarına göre asgari ücret hesaplama 2027 tablosu ve görüşme takvimine ilişkin ayrıntılar...
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖRÜŞMELER ARALIK’TA!
2027 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından netleşecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, yeni asgari ücretin belirlenmesi için görüşmelerin aralık ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantılarda ekonomik göstergeler, enflasyon verileri, çalışanların alım gücü ve işverenlerin maliyetleri ele alınacak.
2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? MASADAKİ ZAM SENARYOLARI!
2027 asgari ücret zammına ilişkin farklı senaryolar gündemde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda 4 farklı artış oranı öne çıkıyor.
2026 yılında uygulanan net 28 bin 75 lira 50 kuruş üzerinden hesaplanan olası 2027 asgari ücret tutarları şöyle:
YÜZDE 28,4 ZAM SENARYOSU
Yıl sonu enflasyonunun bu oranda gerçekleşmesi ve maaşlara bu oranda bir artış yapılması durumunda net asgari ücret 36.484 TL seviyesine ulaşıyor.
YÜZDE 29,5 ZAM SENARYOSU
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi olan %29,5. Asgari ücrete bu oranda bir zam yapılması halinde, yeni net rakam 36.357 TL seviyesine yükseliyor.
YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU
Piyasa aktörlerinin üzerinde en çok uzlaştığı güçlü ihtimal zam oranının %30'a yuvarlanması. Bu senaryoda, net asgari ücretin 36.498 TL, yuvarlatılmış hesapla ise 36.500 TL olarak belirlenmesi bekleniyor.
YÜZDE 35 ZAM SENARYOSU
Üst sınır beklentilerinden biri olan %35'lik zam ihtimalinde ise çalışanların eline geçecek net tutar 37.901 TL'ye yükseliyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Asgari ücret belirleme süreci aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri henüz belli olmadı.
Öte yandan Türk-İş'in görüşmelere katılımı da gündemdeki konular arasında yer alıyor. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 14 Kasım'daki açıklamasında komisyonun yapısına ilişkin itirazlarının sürdüğünü ve toplantılara katılıp katılmayacaklarına henüz karar vermediklerini bildirdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, mevcut yapısında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Her kesimin beşer üyeyle temsil edildiği komisyonda toplam 15 üye bulunuyor.
2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2027 asgari ücretin, aralık ayında gerçekleştirilecek komisyon toplantılarının tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Önceki yıllarda yeni asgari ücret kararları genellikle aralık ayının son günlerinde kamuoyuyla paylaşılmıştı.
Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak. Kesin tutar ve zam oranı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmeleri tamamlamasıyla belli olacak.