AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ: AUZEF telafi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde bahar yarıyılı bütünleme sınavı süreci başladı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından öğrenciler, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini öğrenmek için AUZEF giriş belgesi ekranına yöneldi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı hangi tarihlerde yapılacak, sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? İşte AUZEF bütünleme sınavına dair merak edilen detaylar…
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde bahar dönemi bütünleme sınavları için beklenen süreç bugün başladı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla öğrenciler, sınava katılacakları merkez, bina ve salon bilgilerini öğrenmek üzere AUZEF ekranına yöneldi. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi hangi sistem üzerinden sorgulanacak? İşte AUZEF bahar yarıyılı bütünleme sınavına ilişkin ayrıntılar…
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Telafi sınavları, 81 il ve KKTC’de toplam 130 sınav merkezinde uygulanacak.
Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek olup adaylar sabah ve öğle oturumları olmak üzere toplam 3 oturumda sınava katılacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AUZEF sınav giriş belgeleri, AUZEF Sınav Sistemi ve AUZEF Mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri yer bilgilerini görüntüleyebilecek.
Belgede yer alan sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgilerinin dikkatle incelenmesi gerekiyor. Adayların herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav saatinden önce sınav yerinde hazır bulunmaları önem taşıyor.