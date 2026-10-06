AYLIK 1750 TL DESTEK! 2026-2027 VGM Ortaöğrenim burs başvuruları başladı: İlkokul, ortaokul, lise VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek ortaöğrenim eğitim yardımı için başvuru ekranı 6 Ekim 2026 Salı günü erişime açıldı. Aylık 1.750 TL olarak ödenecek VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını belirlenen tarihler arasında VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlayabilecek. Peki ilkokul, ortaokul, lise VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte 2026-2027 VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar…
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin eğitim desteklerine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Merakla beklenen VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı. VGM tarafından duyurulan takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, başvurularını 6 Ekim itibarıyla gerçekleştirebilecek. Peki, 2026-2027 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar? Kimler VGM bursundan yararlanabilir, şartları neler? İşte VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı (vgm.gov.tr)…
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!
2026-2027 VGM ortaöğrenim burs başvuruları, 6 Ekim 2026 Salı günü başladı ve 20 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’2026 – 2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımları için başvurular 06 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecektir.
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını belirtilen sürelerde https://www.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirler.’’
2026-2027 VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM ortaöğrenim burs başvuruları, kurumun web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin başvuru yapmadan önce VGM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2026-2027 eğitim yılında verilecek burs tutarlarını açıkladı.
Buna göre ortaöğrenim bursu aylık 1.750 TL, yükseköğrenim bursu ise aylık 4.000 TL olarak ödenecek.
VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Ortaöğrenim eğitim yardımı, burs almaya hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
KİMLER VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANABİLİR?
VGM ortaöğrenim eğitim yardımı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için veriliyor.
Ancak bazı öğrenciler bu yardımdan yararlanamıyor. Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde veya mesleki açık öğretim lisesinde öğrenim görenler VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamıyor.
Ayrıca ailesinde VGM eğitim yardımı alan başka bir kardeşi bulunan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan ve VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler de bu burstan yararlanamıyor.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM ortaöğrenim burs sonuçları için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek. Sonuçlara ilişkin duyurular VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.