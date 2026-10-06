AYLIK 1750 TL DESTEK! 2026-2027 VGM Ortaöğrenim burs başvuruları başladı: İlkokul, ortaokul, lise VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

KİMLER VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

VGM ortaöğrenim eğitim yardımı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için veriliyor.

Ancak bazı öğrenciler bu yardımdan yararlanamıyor. Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde veya mesleki açık öğretim lisesinde öğrenim görenler VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamıyor.

Ayrıca ailesinde VGM eğitim yardımı alan başka bir kardeşi bulunan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan ve VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler de bu burstan yararlanamıyor.