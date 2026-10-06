Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi AYLIK 1750 TL DESTEK! 2026-2027 VGM Ortaöğrenim burs başvuruları başladı: İlkokul, ortaokul, lise VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

        AYLIK 1750 TL DESTEK! 2026-2027 VGM Ortaöğrenim burs başvuruları başladı: İlkokul, ortaokul, lise VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek ortaöğrenim eğitim yardımı için başvuru ekranı 6 Ekim 2026 Salı günü erişime açıldı. Aylık 1.750 TL olarak ödenecek VGM bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını belirlenen tarihler arasında VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden tamamlayabilecek. Peki ilkokul, ortaokul, lise VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte 2026-2027 VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve velilerin eğitim desteklerine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Merakla beklenen VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı. VGM tarafından duyurulan takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, başvurularını 6 Ekim itibarıyla gerçekleştirebilecek. Peki, 2026-2027 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne kadar? Kimler VGM bursundan yararlanabilir, şartları neler? İşte VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı (vgm.gov.tr)…

        2

        VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        2026-2027 VGM ortaöğrenim burs başvuruları, 6 Ekim 2026 Salı günü başladı ve 20 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’2026 – 2027 eğitim yılı Ortaöğrenim Eğitim Yardımları için başvurular 06 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihi saat 23.59’a kadar devam edecektir.

        İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri başvurularını belirtilen sürelerde https://www.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirler.’’

        3

        2026-2027 VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        VGM ortaöğrenim burs başvuruları, kurumun web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

        Öğrencilerin başvuru yapmadan önce VGM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

        VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2026-2027 eğitim yılında verilecek burs tutarlarını açıkladı.

        Buna göre ortaöğrenim bursu aylık 1.750 TL, yükseköğrenim bursu ise aylık 4.000 TL olarak ödenecek.

        5

        VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

        Ortaöğrenim eğitim yardımı, burs almaya hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

        6

        KİMLER VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANABİLİR?

        VGM ortaöğrenim eğitim yardımı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için veriliyor.

        Ancak bazı öğrenciler bu yardımdan yararlanamıyor. Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde veya mesleki açık öğretim lisesinde öğrenim görenler VGM ortaöğrenim bursundan yararlanamıyor.

        Ayrıca ailesinde VGM eğitim yardımı alan başka bir kardeşi bulunan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan ve VGM'den muhtaç aylığı alan öğrenciler de bu burstan yararlanamıyor.

        7

        VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        VGM ortaöğrenim burs sonuçları için henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri gerçekleştirilecek. Sonuçlara ilişkin duyurular VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

        8

        2026-2027 VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        #vgm burs
        #VGM burs başvurusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele