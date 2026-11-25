BAYRAM NE ZAMAN? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak? Diyanet ile 2027 Razaman Bayramı tarihi belli oldu!
''Bayram ne zaman?'' sorusu, yeni yıl yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından kutlanacak olan bayramın hangi günlere denk geldiği ve tatilin kaç gün süreceği vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dini günler takvimi ile 2027 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Peki, 2027 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak? Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2027 Ramazan Bayramı tarihleri, arefe günü ve resmi tatil takvimine ilişkin ayrıntılar…
On bir ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve dayanışma ayı Ramazan'ın ardından üç gün sürecek bayrama kavuşulacak. Geri sayım sürerken 2027 Ramazan Bayramı tarihi tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın yanı sıra arefe gününün de hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Bu kapsamda araştırılan ‘’2027 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, bayram arefesi hangi güne denk geliyor?’’ soruları, Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimiyle yanıt buldu. İşte Ramazan Bayramı 2027 takvimi ve bayram günlerine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığının 2027 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 9 Mart 2027 Salı günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram, 11 Mart Perşembe günü sona erecek.
Buna göre 2027 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:
Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe
2027 RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?
2027 Ramazan Bayramı arefesi, 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayının son günü olan arefe, aynı zamanda bayram öncesindeki hazırlıkların tamamlandığı gün oluyor.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle özellikle çalışanlar ve öğrenciler resmi tatil süresini araştırıyor.
2027 Ramazan Bayramı tatili, mevcut resmi tatil takvimine göre 3,5 gün sürecek. Tatil, 8 Mart Pazartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek.
Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Ancak 12 Mart Cuma günü için henüz ilave bir idari izin kararı açıklanmadı.
Bu nedenle mevcut takvime göre Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olarak uygulanacak. Olası bir idari izin kararıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzayabilecek.
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 2027 yılında Ramazan ayı, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk teravih namazı 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak, aynı gece ilk sahura kalkılacak.
Ramazan ayı 2027 yılında 29 gün sürecek. Son oruç 8 Mart Pazartesi günü tutulacak ve ertesi gün Ramazan Bayramı başlayacak.
Ramazan ayının önemli gecelerinden Kadir Gecesi ise 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.