BEIN CONNECT ÇÖKTÜ MÜ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında beIN Connect'e erişim ve canlı yayın sorunları yaşadığını belirten kullanıcılar, platformun güncel durumunu araştırıyor. Ancak mevcut kesinti bildirimleri, ülke genelinde doğrulanmış bir hizmet kesintisi bulunduğunu kesin olarak göstermiyor. Bazı kullanıcılarda görülen sorunların uygulama, internet bağlantısı, oturum veya yayın altyapısıyla ilgili olup olmadığı henüz netleşmiş değil.

Downdetector verilerine göre Bein Connect'te olası sorunların yaşandığı belirtildi.

BEIN SPORTS NEDEN AÇILMIYOR?

beIN SPORTS yayınlarının açılmaması veya kesilmesi farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. İnternet bağlantısındaki dalgalanmalar, uygulama hataları, geçici yayın problemleri bunlar arasında yer alıyor. Sorunun birden fazla kullanıcıda aynı anda görülmesi durumunda ise platformun genel durumunu ve resmi duyurularını takip etmek önem taşıyor.