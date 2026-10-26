Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem beIN Connect çöktü mü? 26 Ekim Pazartesi beIN Sports neden açılmıyor?

        beIN Connect çöktü mü? 26 Ekim Pazartesi beIN Sports neden açılmıyor?

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisini canlı izlemek isteyen bazı kullanıcılar, beIN Connect ve beIN SPORTS yayınlarına erişim konusunda sorun yaşadıklarını bildiriyor. Uygulamaya giriş yapamayan veya yayın sırasında donma ve kesintiyle karşılaşan futbolseverler, platformda genel bir arıza olup olmadığını araştırıyor. Peki, beIN Connect çöktü mü? beIN Sports neden açılmıyor? İşte beIN Connect erişim soruna ilişkin son detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 23:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Derbi saatinde yaşanan bağlantı sorunları, karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenlerin gündemine geldi. Kullanıcılar, beIN Connect'in neden açılmadığını ve yayın problemlerinin ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Kesintinin teknik bir arızadan mı yoksa kullanıcıların internet bağlantısından mı kaynaklandığı ise henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı da yakından takip ediliyor. Peki, beIN Connect çöktü mü, beIN SPORTS neden açılmıyor ve Galatasaray-Fenerbahçe maçı neden kesiliyor? İşte yayın sorununa ilişkin son durum ve merak edilen ayrıntılar.

        2

        BEIN CONNECT ÇÖKTÜ MÜ?

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında beIN Connect'e erişim ve canlı yayın sorunları yaşadığını belirten kullanıcılar, platformun güncel durumunu araştırıyor. Ancak mevcut kesinti bildirimleri, ülke genelinde doğrulanmış bir hizmet kesintisi bulunduğunu kesin olarak göstermiyor. Bazı kullanıcılarda görülen sorunların uygulama, internet bağlantısı, oturum veya yayın altyapısıyla ilgili olup olmadığı henüz netleşmiş değil.

        Downdetector verilerine göre Bein Connect'te olası sorunların yaşandığı belirtildi.

        BEIN SPORTS NEDEN AÇILMIYOR?

        beIN SPORTS yayınlarının açılmaması veya kesilmesi farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor. İnternet bağlantısındaki dalgalanmalar, uygulama hataları, geçici yayın problemleri bunlar arasında yer alıyor. Sorunun birden fazla kullanıcıda aynı anda görülmesi durumunda ise platformun genel durumunu ve resmi duyurularını takip etmek önem taşıyor.

        3

        BEIN CONNECT'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

        26 Ekim 2026 itibarıyla beIN Connect ve beIN SPORTS'ta yaşandığı bildirilen sorunlara ilişkin doğrulayabildiğimiz resmi bir açıklama bulunmuyor. Platformdan açıklama gelmesi veya erişim durumunda yeni bir gelişme yaşanması halinde sorunun nedeni ve çözüm süreci daha net anlaşılabilecek. Kullanıcıların güncel bilgilere ulaşmak için resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sevmek istediği inek acımadı

        Amasya'da, besicinin sevmeye çalıştığı ineğinin tekme darbesiyle yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. (İHA)

        #bein sports
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Dev derbide zafer Cimbom'un!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        Derbi sonrası saha karıştı!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
        Aslan kral Osimhen!
        Aslan kral Osimhen!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        Bayrampaşa'da yol çöktü! Mahsur kalan işçiden acı haber
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        İstanbul'da yağışlı bir hafta bekleniyor
        Tahran'da kritik toplantı
        Tahran'da kritik toplantı
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Mısır Parlamentosu'ndan Riyad'a askeri desteğe onay
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Trabzon Yeni Havalimanı için çalışmalar başladı
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        Yapay zekada 2 trilyon dolarlık halka arz
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        ASELSAN ile SSB arasında 523 Milyon Euro'luk anlaşma
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        Aşırı sağ fırtınası dindi: Lula Brezilya'da nasıl yeniden kazandı?
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti