Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puana uzandı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki puanını 18'e yükseltirken Başakşehir 11 puanda kaldı. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı özeti, golleri ve önemli anları...
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş, aradığı golü Hyeon-gyu Oh ile buldu. Junior Olaitan'ın maçın son bölümünde kaydettiği gol, siyah-beyazlıların sahadan iki farklı galibiyetle ayrılmasını sağladı. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu iki golle üç puanı hanesine yazdırdı.
Maç sonucu: Beşiktaş 2-0 Başakşehir
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Hyeon-gyu Oh ve Junior Olaitan'dan geldi.
76. dakika: Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
89. dakika: Junior Olaitan farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.
İkinci yarıda gelen gollerle üstünlüğünü perçinleyen Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN PUAN DURUMU
Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle Beşiktaş, ligdeki puanını 18'e yükseltti. Konuk ekip Başakşehir ise bu mağlubiyetin ardından 11 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, kritik haftada aldığı üç puanla ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen, Olsen, Yusuf, Shomurodov, Umut.