Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş, aradığı golü Hyeon-gyu Oh ile buldu. Junior Olaitan'ın maçın son bölümünde kaydettiği gol, siyah-beyazlıların sahadan iki farklı galibiyetle ayrılmasını sağladı. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte detaylar...