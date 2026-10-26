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        Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puana uzandı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip ligdeki puanını 18'e yükseltirken Başakşehir 11 puanda kaldı. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte Beşiktaş - Başakşehir maçı özeti, golleri ve önemli anları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş, aradığı golü Hyeon-gyu Oh ile buldu. Junior Olaitan'ın maçın son bölümünde kaydettiği gol, siyah-beyazlıların sahadan iki farklı galibiyetle ayrılmasını sağladı. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte detaylar...

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        BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu iki golle üç puanı hanesine yazdırdı.

        Maç sonucu: Beşiktaş 2-0 Başakşehir

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        BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Hyeon-gyu Oh ve Junior Olaitan'dan geldi.

        76. dakika: Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

        89. dakika: Junior Olaitan farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

        İkinci yarıda gelen gollerle üstünlüğünü perçinleyen Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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        BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR'İN PUAN DURUMU

        Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle Beşiktaş, ligdeki puanını 18'e yükseltti. Konuk ekip Başakşehir ise bu mağlubiyetin ardından 11 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, kritik haftada aldığı üç puanla ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attı.

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        İLK 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

        Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen, Olsen, Yusuf, Shomurodov, Umut.

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        #Beşiktaş - Başakşehir maçı
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