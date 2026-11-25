UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında sahaya çıkacağı mücadelede taraftar desteğini de arkasına alacak. İstanbul’da oynanması planlanan karşılaşmanın adresi, güvenlik değerlendirmelerinin ardından Gürcistan olarak değiştirildi. Batum’da oynanacak mücadele için bilet satış süreci de başladı. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın bilgisi belli oldu mu? İşte Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı tarih...