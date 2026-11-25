Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede oynanacak?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımın kritik mücadelesi, güvenlik gerekçeleri nedeniyle İstanbul yerine Gürcistan'da oynanacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki yolculuğunda önemli bir galibiyet alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşmanın tarihini, maç saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı tarihi ve saati...
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında sahaya çıkacağı mücadelede taraftar desteğini de arkasına alacak. İstanbul’da oynanması planlanan karşılaşmanın adresi, güvenlik değerlendirmelerinin ardından Gürcistan olarak değiştirildi. Batum’da oynanacak mücadele için bilet satış süreci de başladı. Peki, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve canlı yayın bilgisi belli oldu mu? İşte Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı tarih...
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta karşılaşması 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, güvenlik gerekçeleri nedeniyle İstanbul'da oynanmayacak. UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda mücadele, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Dinamo Stadı'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşma seyircili oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ HEDEFİ GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer-Sheva karşısında kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj elde etmek istiyor. Beşiktaş taraftarları da Gürcistan'da oynanacak mücadelede takımlarını tribünden desteklemeye hazırlanıyor. Karşılaşma, siyah-beyazlıların lig aşamasındaki üst tur hedefi açısından önem taşıyor.