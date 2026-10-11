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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı izle: Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

        Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı izle: Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

        Futbol severler Beşiktaş Kocaelispor maçını canlı yayın üzerinde takip etmek istiyor. Beşiktaş, Süper Lig'de 7. hafta maçında Kocaelispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Körfez temsilcisi karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı nasıl ve nereden izlenir, BJK Kocaelispor malı hangi kanalda yayınlanıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 19:10 Güncelleme:
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        Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından yaklaşık 1 ay uzak kalacak. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. İşte, Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı yayın bilgisi

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        BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

        Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat 19.00’da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kanal üzerinden takip edebilecek. Mücadelenin canlı anlatımı da Habertürk'ün internet sitesinde yer alacak.

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic.

        Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, onur, Sjow, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.

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