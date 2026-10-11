Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı izle: Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?
Futbol severler Beşiktaş Kocaelispor maçını canlı yayın üzerinde takip etmek istiyor. Beşiktaş, Süper Lig'de 7. hafta maçında Kocaelispor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, Körfez temsilcisi karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Peki Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı nasıl ve nereden izlenir, BJK Kocaelispor malı hangi kanalda yayınlanıyor?
Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Milot Rashica, formasından yaklaşık 1 ay uzak kalacak. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden takip etmek isteyenler Beşiktaş Kocaelispor maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. İşte, Beşiktaş Kocaelispor maçı canlı yayın bilgisi
BEŞİKTAŞ - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Kocaelispor maçı saat 19.00’da beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kanal üzerinden takip edebilecek. Mücadelenin canlı anlatımı da Habertürk'ün internet sitesinde yer alacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Miretti, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Kocaelispor: Serhat, Uğur, Emir, onur, Sjow, Tayfur, Berkan, Susoho, Metehan, Gonçalo, Agyei.