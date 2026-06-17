BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2026: BİLSEM sınav tarihleri son gün ne zaman? BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?
BİLSEM 2026 sonuçları için geri sayım sürerken, veliler ve öğrenciler kritik tarihleri araştırmaya başladı. Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ve başvuruların son günü büyük merak konusu oldu. Peki, BİLSEM kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte 2026 takvimine dair tüm detaylar…
BİLSEM 2026 sonuçları için geri sayım sürerken, veliler ve öğrenciler kritik tarihleri araştırmaya başladı. Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ve başvuruların son günü büyük merak konusu oldu. Peki, BİLSEM kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte 2026 takvimine dair tüm detaylar…
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin listesi 3 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, kayıt süreci ve gerekli belgelerle ilgili detaylara ilgili kurumun resmi kanalları üzerinden ulaşabilecek. Bu tarihten itibaren kayıt işlemlerinin kısa sürede tamamlanması gerektiği için öğrencilerin süreci dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.
BİLSEM SINAV TARİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?
6 Nisan’da başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, 19 Haziran 2026 tarihine kadar aralıksız şekilde devam edecek. Bu kapsamda aday öğrenciler, belirlenen randevu günlerinde yetenek alanlarına göre bireysel olarak değerlendirmeye alınacak.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci 27 Temmuz – 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında velilerin, öğrencilerin kesin kayıtlarını tamamlayabilmesi için gerekli belgeleri eksiksiz şekilde ilgili merkezlere teslim etmeleri gerekecek. Belirlenen takvim içinde kayıt yaptırmayan adayların haklarını kaybedebileceği belirtilirken, yoğunluk yaşanmaması adına işlemlerin son günlere bırakılmaması büyük önem taşıyor.