BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2026: BİLSEM sınav tarihleri son gün ne zaman? BİLSEM kayıtları ne zaman başlıyor?

BİLSEM 2026 sonuçları için geri sayım sürerken, veliler ve öğrenciler kritik tarihleri araştırmaya başladı. Ön değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı ve başvuruların son günü büyük merak konusu oldu. Peki, BİLSEM kayıtları hangi tarihte başlayacak? İşte 2026 takvimine dair tüm detaylar…