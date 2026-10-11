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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Ekim 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Ekim 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 16 Ekim BİM aktüel indirimlerinde tavalar, cam kupa setleri, polar, şemsiye, eşofman yer alıyor. BİM'in ürünleri aynı zamanda BİM online alışveriş sitesinden de satın alınabiliyor. Peki, 16 Ekim'de BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM katalog bu hafta da indirimleriyle raflarda olacak. Her hafta olduğu gibi bu Cuma da BİM’de elektronik, mutfak ürünleri, ev tekstili gibi onlarca çeşit ürün yine indirimli fiyatlarla satılıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        2

        BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL

        Chef's Tava 28 cm 329 TL

        Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL

        Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL

        Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL

        LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL

        LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL

        Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL

        Spor Ayakkabı Erkek 999 TL

        3

        Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

        Örgü Desenli Terlik Kadın 85 TL

        Renkli Tüylü Terlik Kadın 85 TL

        Leopar Desenli Terlik 85 TL

        Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL

        Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL

        Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL

        4

        Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL

        Eşofman Altı Erkek 399 TL

        Tshirt Erkek 229 TL

        Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL

        Bralet Kadın 209 TL

        Tayt Kadın 299 TL

        Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL

        Reebok Çorap Erkek 129 TL

        Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL

        Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL

        Casilli Termal Tayt Kadın 249 TL

        Patlı Pijama Takımı Erkek 429 TL

        Polarlı Kapitone Atkı 299 TL

        Oduncu Gömlek Erkek 319 TL

        Şemsiye 219 TL

        Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL

        Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL

        Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL

        Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

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        #bim aktüel
        #BİM kataloğu
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