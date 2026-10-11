BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM katalog bu hafta da indirimleriyle raflarda olacak. Her hafta olduğu gibi bu Cuma da BİM’de elektronik, mutfak ürünleri, ev tekstili gibi onlarca çeşit ürün yine indirimli fiyatlarla satılıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi