BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Ekim 2026: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 16 Ekim BİM aktüel indirimlerinde tavalar, cam kupa setleri, polar, şemsiye, eşofman yer alıyor. BİM'in ürünleri aynı zamanda BİM online alışveriş sitesinden de satın alınabiliyor. Peki, 16 Ekim'de BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM katalog bu hafta da indirimleriyle raflarda olacak. Her hafta olduğu gibi bu Cuma da BİM’de elektronik, mutfak ürünleri, ev tekstili gibi onlarca çeşit ürün yine indirimli fiyatlarla satılıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL
Chef's Tava 28 cm 329 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL
Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL
LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL
LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL
Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL
Spor Ayakkabı Erkek 999 TL
Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL
Örgü Desenli Terlik Kadın 85 TL
Renkli Tüylü Terlik Kadın 85 TL
Leopar Desenli Terlik 85 TL
Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL
Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL
Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL
Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL
Eşofman Altı Erkek 399 TL
Tshirt Erkek 229 TL
Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL
Bralet Kadın 209 TL
Tayt Kadın 299 TL
Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL
Reebok Çorap Erkek 129 TL
Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL
Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL
Casilli Termal Tayt Kadın 249 TL
Patlı Pijama Takımı Erkek 429 TL
Polarlı Kapitone Atkı 299 TL
Oduncu Gömlek Erkek 319 TL
Şemsiye 219 TL
Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL
Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL
Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL
Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL