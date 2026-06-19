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        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 19 Haziran 2026 Cuma Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        Bu akşam televizyonda neler var? İşte 19 Haziran 2026 Cuma TV yayın akışı listesi...

        19 Haziran 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yine yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. TRT 1'de 2026 Dünya Kupası grup maçlarının heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlerken, TV8'de Survivor 2026 yeni bölümleriyle adrenalin dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Yerli yapımlar, yabancı sinema filmleri ve klasikleşmiş dizilerle birçok kanal izleyicilere farklı seçenekler sunuyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı ise kanalların güncel yayın akışı listesiyle netlik kazandı. İşte detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        1

        19 Haziran 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri yine dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. TRT 1’de 2026 Dünya Kupası grup maçları kapsamında ABD – Avustralya karşılaşması futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatırken, TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümleriyle rekabet ve gerilimi ekranlara taşıyor. Öte yandan yerli diziler, yabancı filmler ve farklı türlerdeki programlarla birçok kanal izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusunun cevabı ise güncellenen yayın akışıyla netlik kazanıyor. İşte kanalların 19 Haziran Cuma gününe ait TV yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 19 HAZİRAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10:00 - Bahar

        12:30 - Gelin Evi

        15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 - Show Ana Haber

        20:00 - Muhtemel Aşk

        23:00 - Güldür Güldür Show

        00:15 - Gece Hattı

        01:15 - Muhtemel Aşk

        03:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07:00 - Yabancı Damat

        09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 - Yaprak Dökümü

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Kuralsız Sokaklar

        22:15 - Kuralsız Sokaklar

        23:45 - Arda Turan: Yüzleşme

        02:00 - Gelinim Mutfakta

        04:00 - Taş Kağıt Makas

        4

        TRT 1

        06:13 - İstiklal Marşı

        06:15 - Hayallerinin Peşinde

        07:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:50 - Hangimiz Sevmedik

        10:30 - Kasaba Doktoru

        13:40 - Seksenler

        14:50 - Benim Adım Melek

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        20:00 - Gassal

        21:25 - Kupa Saati

        22:00 - ABD - Avustralya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        00:15 - Kupa Saati

        01:00 - İskoçya - Fas | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

        03:15 - Çizginin Ötesinde

        5

        STAR TV

        07:00 - İstanbullu Gelin

        09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 - Aramızda Kalsın

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Adalet / Yabancı Film

        22:45 - Adalet / Yabancı Film

        01:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        01:30 - Aramızda Kalsın

        03:00 - İstanbullu Gelin

        05:00 - Baba Ocağı

        6

        ATV

        07:00 - Kahvaltı Haberleri

        08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - Mutfak Bahane

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Altı Üstü İstanbul

        22:50 - Anka / Yerli Sinema

        01:30 - Otel Franco / Yabancı Sinema

        03:00 - Gözleri KaraDeniz

        05:30 - Bir Gece Masalı

        7

        NOW

        08:00 - Çalar Saat

        10:00 - Her Yerde Sen

        12:00 - Bay Yanlış

        14:45 - Sen Çal Kapımı

        16:15 - Şevkat Yerimdar

        19:00 - NOW Ana Haber

        20:00 - Rüzgara Bırak

        22:30 - Sahte Balayı

        00:45 - Ben Leman

        03:15 - İnadına Aşk

        05:00 - Yasak Elma

        06:00 - Karagül

        8

        TV8

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 - Gel Konuşalım

        12:30 - Survivor Ekstra

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

        00:15 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

        01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 - Gel Konuşalım

        05:30 - Tuzak

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