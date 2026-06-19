Bu akşam televizyonda neler var? İşte 19 Haziran 2026 Cuma TV yayın akışı listesi...
19 Haziran 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yine yoğun bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. TRT 1'de 2026 Dünya Kupası grup maçlarının heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlerken, TV8'de Survivor 2026 yeni bölümleriyle adrenalin dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Yerli yapımlar, yabancı sinema filmleri ve klasikleşmiş dizilerle birçok kanal izleyicilere farklı seçenekler sunuyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı ise kanalların güncel yayın akışı listesiyle netlik kazandı. İşte detaylar haberimizde...
19 Haziran 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri yine dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. TRT 1’de 2026 Dünya Kupası grup maçları kapsamında ABD – Avustralya karşılaşması futbolseverlere heyecanlı anlar yaşatırken, TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 yeni bölümleriyle rekabet ve gerilimi ekranlara taşıyor. Öte yandan yerli diziler, yabancı filmler ve farklı türlerdeki programlarla birçok kanal izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusunun cevabı ise güncellenen yayın akışıyla netlik kazanıyor. İşte kanalların 19 Haziran Cuma gününe ait TV yayın akışı listesi...
KANALLARIN 19 HAZİRAN 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00 - Bahar
12:30 - Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Muhtemel Aşk
23:00 - Güldür Güldür Show
00:15 - Gece Hattı
01:15 - Muhtemel Aşk
03:30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07:00 - Yabancı Damat
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Kuralsız Sokaklar
22:15 - Kuralsız Sokaklar
23:45 - Arda Turan: Yüzleşme
02:00 - Gelinim Mutfakta
04:00 - Taş Kağıt Makas
TRT 1
06:13 - İstiklal Marşı
06:15 - Hayallerinin Peşinde
07:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:50 - Hangimiz Sevmedik
10:30 - Kasaba Doktoru
13:40 - Seksenler
14:50 - Benim Adım Melek
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
20:00 - Gassal
21:25 - Kupa Saati
22:00 - ABD - Avustralya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00:15 - Kupa Saati
01:00 - İskoçya - Fas | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
03:15 - Çizginin Ötesinde
STAR TV
07:00 - İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 - Aramızda Kalsın
19:00 - Star Haber
20:00 - Adalet / Yabancı Film
22:45 - Adalet / Yabancı Film
01:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:30 - Aramızda Kalsın
03:00 - İstanbullu Gelin
05:00 - Baba Ocağı
ATV
07:00 - Kahvaltı Haberleri
08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul
22:50 - Anka / Yerli Sinema
01:30 - Otel Franco / Yabancı Sinema
03:00 - Gözleri KaraDeniz
05:30 - Bir Gece Masalı
NOW
08:00 - Çalar Saat
10:00 - Her Yerde Sen
12:00 - Bay Yanlış
14:45 - Sen Çal Kapımı
16:15 - Şevkat Yerimdar
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - Rüzgara Bırak
22:30 - Sahte Balayı
00:45 - Ben Leman
03:15 - İnadına Aşk
05:00 - Yasak Elma
06:00 - Karagül
TV8
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Survivor Ekstra
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
05:30 - Tuzak