BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 6 Ekim 2026 Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, yarım gün mü, tatil mi?

Bugün İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü kutlanıyor. Bu sebeple ‘’6 Ekim hastaneler açık mı, kapalı mı?’’ sorusu vatandaşların gündeminde. İstanbul’da toplu taşımanın gün boyunca ücretsiz olması nedeniyle 6 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı ve buna bağlı olarak devlet hastaneleri ile sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Özellikle bugün için poliklinik randevusu bulunanlar hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 6 Ekim 2026 Salı günü hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...