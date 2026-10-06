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        Haberler Bilgi BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 6 Ekim 2026 Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, yarım gün mü, tatil mi?

        BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI? 6 Ekim 2026 Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, yarım gün mü, tatil mi?

        6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü nedeniyle hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Özellikle devlet hastanelerinde poliklinik randevusu bulunan vatandaşlar, "Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da toplu taşımanın gün boyunca ücretsiz olması kararlaştırılırken, gözler sağlık kuruluşlarının çalışma durumuna çevrildi. Peki, 6 Ekim 2026 Salı günü hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        Bugün İstanbul’un Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü kutlanıyor. Bu sebeple ‘’6 Ekim hastaneler açık mı, kapalı mı?’’ sorusu vatandaşların gündeminde. İstanbul’da toplu taşımanın gün boyunca ücretsiz olması nedeniyle 6 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı ve buna bağlı olarak devlet hastaneleri ile sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Özellikle bugün için poliklinik randevusu bulunanlar hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 6 Ekim 2026 Salı günü hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...

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        BUGÜN HASTANELER AÇIK MI KAPALI MI?

        6 Ekim, ulusal bayram ve genel tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle bu tarihte kamu kurumlarında genel bir tatil uygulaması yapılmıyor.

        6 Ekim'in resmi tatil olmaması nedeniyle hastaneler normal mesai düzeninde hizmet vermeya devam edecek.

        Yani 6 Ekim 2026 Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları açık olacak.

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        6 EKİM SAĞLIK OCAKLARI VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

        6 Ekim resmi tatil olmadığı için sağlık ocaklarının kapanmasını gerektiren genel bir tatil uygulaması bulunmuyor.

        Bu nedenle 6 Ekim 2026 Salı günü aile sağlığı merkezleri ve aile hekimlikleri de normal çalışma düzenine devam edecek.

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