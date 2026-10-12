Bugün Tokat’ta okullar tatil mi? 12 Ekim 2026 Pazartesi Tokat’ta okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik duyurdu
Tokat'ta okulların tatil olup olmadığı kentte artan bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetlerinin ardından merak ediliyor. Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı. Alınana karar ise Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerini kapsıyor. Peki, bugün Tokat'ta okullar tatil mi? 12 Ekim Tokat'ta okul var mı, ders işlenecek mi?
Tokat ilimizdeki okullarda artan sağlık şikayetleri sebebiyle Valilik açıklama yaptı. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren il merkezinde çok sayıda kişinin bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildi. Peki, 12 Ekim 2026 bugün Tokat’ta okul tatil mi, ders var mı yok mu?
12 EKİM TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında ders yapılmayacak.
Tatil kapsamına örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri de dahil edildi.
Tokat Valiliği, eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle alınan tatil kararının yanı sıra kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemeyi de duyurdu.
Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü idari izinli sayılacak.
TOKAT’TA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?
Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren sağlık merkezlerine çok sayıda başvuru üzerine kent merkezinde bulunan resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine, okullarımızda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için, 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.