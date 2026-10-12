Bugün Tokat’ta okullar tatil mi? 12 Ekim 2026 Pazartesi Tokat’ta okul var mı, ders işlenecek mi? Valilik duyurdu

TOKAT’TA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Tokat Valiliği, kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren sağlık merkezlerine çok sayıda başvuru üzerine kent merkezinde bulunan resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine, okullarımızda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda dezenfeksiyon çalışmalarının daha verimli ve steril yürütülmesi için, 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.