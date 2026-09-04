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        Haberler Bilgi Bugün TV hangi diziler ve filmler var? 4 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı

        Bugün TV hangi diziler ve filmler var? 4 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı

        TV kanal yayın akışı listesi, haftanın yorgunluğunu dizi ve film izlemek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Her gün olduğu gibi bugün de birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programı izleyicisiyle buluşacak. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve sinema filmleri ekrana gelecek? İşte, 4 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        1

        Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı listesi belli oldu. 4 Eylül Cuma günü ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışma programlarının yanı sıra birçok dizi ekrana gelecek. Bu akşam Av Zamanı dizisi TV’de ilk kez Show TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Bugün televizyonda ne var? İşte, 4 Eylül 2026 Cuma TV kanal yayın akışı…

        2

        BU AKŞAM TV’DE NELER VAR?

        *Show TV - 20:00 Av Zamanı /TV'de İlk

        *ATV - 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        *Kanal D - 20:00 Kuralsız Sokaklar

        *NOW TV - 20.00 Ölümlü Dünya 2

        *Star TV - 20:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        *TRT 1 - 20:00 Asırlık Gece

        *TV8 - 20:00 MasterChef Türkiye

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        09:00 Nöri Kantar Ailesi

        10:30 Baba Bizi Eversene

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Av Zamanı /TV'de İlk

        22:15 Kaçış Planı 3

        23:45 Muhtemel Aşk

        02:30 Av Zamanı

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Hayallerinin Peşinde

        06:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:25 Kendi Düşen Ağlamaz

        10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Asırlık Gece

        02:30 Seksenler

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Yakın Takip

        01:40 Yakın Takip

        6

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Yaprak Dökümü

        11:30 Daha 17 Dizi

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Beyaz'la Joker

        02:30 Gelinim Mutfakta

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.00 Kirli Sepeti

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Ölümlü Dünya 2

        22.30 Şevkat Yerimdar

        23:15 NOW Spor

        01.00 Ölümlü Dünya 2

        8

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İki Aile

        09:15 Yüksek Sosyete

        10:45 Çirkin

        14:00 Güzel Köylü

        15:45 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        01:00 Sevdiğim Sensin

        9

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:00 Gazete Magazin

        13:00 Doktor Aksoy

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 Doktor Aksoy

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        #televizyon
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