Bugün TV hangi diziler ve filmler var? 4 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı
TV kanal yayın akışı listesi, haftanın yorgunluğunu dizi ve film izlemek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Her gün olduğu gibi bugün de birbirinden farklı dizi, film ve yarışma programı izleyicisiyle buluşacak. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve sinema filmleri ekrana gelecek? İşte, 4 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı listesi…
Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı listesi belli oldu. 4 Eylül Cuma günü ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışma programlarının yanı sıra birçok dizi ekrana gelecek. Bu akşam Av Zamanı dizisi TV’de ilk kez Show TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Bugün televizyonda ne var? İşte, 4 Eylül 2026 Cuma TV kanal yayın akışı…
BU AKŞAM TV’DE NELER VAR?
*Show TV - 20:00 Av Zamanı /TV'de İlk
*ATV - 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
*Kanal D - 20:00 Kuralsız Sokaklar
*NOW TV - 20.00 Ölümlü Dünya 2
*Star TV - 20:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
*TRT 1 - 20:00 Asırlık Gece
*TV8 - 20:00 MasterChef Türkiye
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:00 Nöri Kantar Ailesi
10:30 Baba Bizi Eversene
12:30 Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Av Zamanı /TV'de İlk
22:15 Kaçış Planı 3
23:45 Muhtemel Aşk
02:30 Av Zamanı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:25 Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece
02:30 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Yakın Takip
01:40 Yakın Takip
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17 Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Beyaz'la Joker
02:30 Gelinim Mutfakta
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Ölümlü Dünya 2
22.30 Şevkat Yerimdar
23:15 NOW Spor
01.00 Ölümlü Dünya 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:45 İki Aile
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Çirkin
14:00 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
01:00 Sevdiğim Sensin
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Doktor Aksoy