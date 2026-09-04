Bugün TV hangi diziler ve filmler var? 4 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı

Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, TRT 1, TV8, Show TV yayın akışı listesi belli oldu. 4 Eylül Cuma günü ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışma programlarının yanı sıra birçok dizi ekrana gelecek. Bu akşam Av Zamanı dizisi TV’de ilk kez Show TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Bugün televizyonda ne var? İşte, 4 Eylül 2026 Cuma TV kanal yayın akışı…