Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR? CAATSA açılımı nedir? Türkiye'ye CAATSA uygulaması kalkacak mı? Trump CAATSA açıklaması

        CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR? CAATSA açılımı nedir? Türkiye'ye CAATSA uygulaması kalkacak mı? Trump CAATSA açıklaması

        Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, küresel siyasetin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yapacağı kritik görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. Bu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kişi "CAATSA yaptırımları nedir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, CAATSA açılımı nedir? Türkiye'ye CAATSA uygulaması kalkacak mı? CAATSA yaptırımları nedir? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 17:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, küresel siyasetin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Zirve kapsamında Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yapacağı kritik görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. Bu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kişi “CAATSA yaptırımları nedir?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, CAATSA açılımı nedir? Türkiye'ye CAATSA uygulaması kalkacak mı? CAATSA yaptırımları nedir? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

        Kısaltması CAATSA olan ve İngilizce açılımı “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” şeklinde ifade edilen bu yasa, Türkçede “Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası” olarak tanımlanır. 2017 yılında ABD Kongresi tarafından yürürlüğe sokulan düzenleme, başta Rusya, İran ve Kuzey Kore olmak üzere Washington yönetimi tarafından tehdit olarak görülen ülkelere karşı ekonomik ve siyasi baskı oluşturmayı amaçlamaktadır.

        3

        CAATSA yalnızca bu ülkeleri değil, aynı zamanda söz konusu devletlerle savunma, istihbarat ya da stratejik alanlarda önemli iş birliklerine giren üçüncü ülkeleri de hedef alabilecek geniş kapsamlı yaptırım maddeleri içermektedir. Bu yönüyle yasa, ABD dış politikasının etkisini küresel ölçekte artırmayı hedefleyen önemli araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir merkezli 5 ilde 200 milyon liralık 'kurgu kaza' operasyonu: 48 gözaltı

        Kurgu trafik kazaları düzenleyerek sigorta şirketleri üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı ve çeşitli evraklar...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki ilk konuşmada Air Force One diyaloğu
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        İzni son anda iptal edildi
        İzni son anda iptal edildi
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Beşiktaş, Salih Özcan'a kavuşuyor!
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı