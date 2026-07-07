CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR? CAATSA açılımı nedir? Türkiye'ye CAATSA uygulaması kalkacak mı? Trump CAATSA açıklaması
Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, küresel siyasetin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yapacağı kritik görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. Bu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kişi "CAATSA yaptırımları nedir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, CAATSA açılımı nedir? Türkiye'ye CAATSA uygulaması kalkacak mı? CAATSA yaptırımları nedir? Ayrıntılar haberimizde.
Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, küresel siyasetin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Zirve kapsamında Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yapacağı kritik görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. Bu açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kişi “CAATSA yaptırımları nedir?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, CAATSA açılımı nedir? Türkiye'ye CAATSA uygulaması kalkacak mı? CAATSA yaptırımları nedir? Ayrıntılar haberimizde.
CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?
Kısaltması CAATSA olan ve İngilizce açılımı “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” şeklinde ifade edilen bu yasa, Türkçede “Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası” olarak tanımlanır. 2017 yılında ABD Kongresi tarafından yürürlüğe sokulan düzenleme, başta Rusya, İran ve Kuzey Kore olmak üzere Washington yönetimi tarafından tehdit olarak görülen ülkelere karşı ekonomik ve siyasi baskı oluşturmayı amaçlamaktadır.
CAATSA yalnızca bu ülkeleri değil, aynı zamanda söz konusu devletlerle savunma, istihbarat ya da stratejik alanlarda önemli iş birliklerine giren üçüncü ülkeleri de hedef alabilecek geniş kapsamlı yaptırım maddeleri içermektedir. Bu yönüyle yasa, ABD dış politikasının etkisini küresel ölçekte artırmayı hedefleyen önemli araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir.