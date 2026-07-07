CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR? CAATSA açılımı nedir? Türkiye'ye CAATSA uygulaması kalkacak mı? Trump CAATSA açıklaması

İzmir merkezli 5 ilde 200 milyon liralık 'kurgu kaza' operasyonu: 48 gözaltı

Kurgu trafik kazaları düzenleyerek sigorta şirketleri üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı ve çeşitli evraklar... Daha Fazla Göster Kurgu trafik kazaları düzenleyerek sigorta şirketleri üzerinden yaklaşık 200 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda maddi hasarlı kaza tutanağı ve çeşitli evraklar ele geçirildi. (İHA) Daha Az Göster