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        Haberler Bilgi Spor Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı izle: Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı izle: Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Futbol severler Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı için heyecanı zirvede yaşıyor.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Karadeniz derbisini canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Bordo-mavili takım üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı yayında izleyiciyle buluşacak. Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı yayın kanalı belli oldu. Mücadelenin canlı anlatımı da takip edilebilecek. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırladığı son dört Süper Lig karşılaşmasının üçünü kazandı ve yalnızca bir kez mağlup olmuştu. Peki Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? Çaykur Rizespor Trabzonspor ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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        RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rizespor - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı da takip edilebilecek.

        RİZESPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

        Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe.

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Dju.

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        49.RANDEVU

        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rize'de oynayacakları müsabakada Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım arasındaki 48 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 95 gole Çaykur Rizespor ise 44 golle karşılık verdi.

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