Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 10 Ekim 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonucu sorgulama sayfası
Çılgın Sayısal Loto sonuçları, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü çekilişin ardından açıklandı. Büyük ikramiye hayaliyle kuponlarını dolduranlar, çekiliş sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Ekim 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonucu nasıl sorgulanır? İşte 10 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları...
10 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılanlar, kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Kazandıran numaraların yanı sıra ikramiye kategorileri ve kazanan kişi sayısı da çekiliş sonrasında önem taşıyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl, nereden sorgulanır? İşte 10 Ekim 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 EKİM 2026
10 Ekim 2026 Cumartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde açıklanan kazandıran numaralar, resmî sonuç ekranından kontrol edilebilecek. Çekiliş sonuçları açıklandığında vatandaşlar, kuponlarında bulunan numaraları sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye durumlarını öğrenebilecek.
10 Ekim Sayısal Loto sonuçları:
14 - 26 - 35 - 45 - 47 - 57
JOKER 21 + SÜPERSTAR 82
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
SAYISAL LOTO SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulamak isteyenler, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesini ziyaret edebilir. Sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri incelenebilir. Kupon sahiplerinin sonuçları kontrol ederken çekiliş tarihine dikkat etmesi gerekiyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.