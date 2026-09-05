DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklanma tarihi belli oldu mu?

DGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme sonuçları açıklaması bekleniyor. Ön lisans mezuniyetlerini lisans eğitimine taşımak isteyen binlerce aday, tercih döneminde belirledikleri üniversite ve bölümlere yerleşip yerleşmediklerini öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. ÖSYM’nin sonuç ekranını ne zaman erişime açacağı merak edilirken, 2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün adayların gündemindeki yerini koruyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...