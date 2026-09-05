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        Haberler Bilgi DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklanma tarihi belli oldu mu?

        DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÖSYM 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklanma tarihi belli oldu mu?

        DGS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte adayların gözü şimdi ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Ön lisans eğitimlerini lisans programına tamamlamak isteyen binlerce aday, yaptıkları tercihlerin sonuçlarını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor. Yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağı, DGS adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        DGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme sonuçları açıklaması bekleniyor. Ön lisans mezuniyetlerini lisans eğitimine taşımak isteyen binlerce aday, tercih döneminde belirledikleri üniversite ve bölümlere yerleşip yerleşmediklerini öğrenmek için sonuç tarihini bekliyor. ÖSYM’nin sonuç ekranını ne zaman erişime açacağı merak edilirken, 2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı gün adayların gündemindeki yerini koruyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için adayların bekleyişi devam ediyor.

        ÖSYM tarafından henüz resmi bir sonuç tarihi paylaşılmazken, geçmiş yıllardaki tercih ve yerleştirme süreçleri dikkate alındığında sonuçların 7-8 Eylül 2026 tarihleri civarında açıklanması bekleniyor.

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        DGS yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama platformu üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ilgili “DGS Yerleştirme Sonuçları” duyurusuna ulaşabilecek.

        Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile giriş yapılabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de sorgulama işlemi gerçekleştirilebilecek. Adaylar bu ekran üzerinden yerleştirildikleri üniversite ve bölüm bilgilerini görüntüleyebilecek.

        ÖSYM 2026 DGS TERİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        DGS 2026 TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

        2026 DGS taban puanları henüz açıklanmadı. Güncel taban puanlar, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. Yeni veriler ÖSYM tarafından paylaşıldığında haberimiz güncellenecek.

        Adaylar tercih dönemine hazırlanırken geçen yılın sonuçlarını görmek için 2025 DGS taban puanlarını inceleyebilir.

        ÖSYM 2025 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS 2026 BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

        2026 DGS tercih kılavuzu henüz adayların erişimine açılmadı. Üniversitelerin DGS kapsamında ayıracağı kontenjanlar ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netlik kazanacak.

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        #dgs
        #DGS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
        #dgs 2026
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