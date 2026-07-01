EKPSS 2026 TERCİH TARİHİ | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM EKPSS tercih süreci
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu, engelli kamu personeli adayları tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte tercih sürecinin resmi olarak başlaması bekleniyor. Adaylar, ilan edilecek kadrolar doğrultusunda tercihlerini yaparak kamu kurumlarında görev alma şansı elde edecek. Tercih tarihleri ve detaylar ÖSYM'nin resmi duyurusu ile netlik kazanacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu, engelli kamu personeli adayları tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile birlikte tercih sürecinin resmi olarak başlaması bekleniyor. Adaylar, ilan edilecek kadrolar doğrultusunda tercihlerini yaparak kamu kurumlarında görev alma şansı elde edecek. Tercih tarihleri ve detaylar ÖSYM’nin resmi duyurusu ile netlik kazanacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şu an için ÖSYM ya da ilgili kurumlar tarafından EKPSS tercih takvimine ilişkin resmi bir duyuru yapılmış değil. Ancak önceki yıllardaki yerleştirme süreçleri ve hazırlık takvimi dikkate alındığında, 2026 EKPSS tercih işlemlerinin Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Adayların bu süreçte ÖSYM’nin resmi açıklamalarını yakından takip etmesi, tercih kılavuzu yayımlandığında ise kontenjanlar ve şartları dikkatle inceleyerek hazırlıklarını buna göre yapması önem taşıyor.