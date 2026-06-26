EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA SGK e-DEVLET || Emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? İşte sorgulama ekranı

İstanbul Ümraniye'de aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastane önüne bırakılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda karşı taraftan bir kişi ... Daha Fazla Göster

İstanbul Ümraniye'de aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastane önüne bırakılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda karşı taraftan bir kişi de yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda adı geçen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Ortaya çıkan çatışma anına ait görüntüler dehşet saçtı. 12 kişi tutuklandı. Daha Az Göster