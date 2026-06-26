EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA SGK e-DEVLET || Emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? İşte sorgulama ekranı
Emekli kök maaş hesaplama ekranı önümüzdeki Temmuz ayının ilk günlerinde açıklanacak olan enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yapılacak zam oranlarının hesaplanması açısından kritik önem taşıyor. Peki, emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? İşte e-devlet emekli kök maaşı sorgulama ekranı
Emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? Emekli Temmuz zammı öncesinde milyonlarca emekli başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere zamlar enflasyon artış oranının kök maaş üzerine uygulanmasıyla birlikte yapılıyor. Bu nedenle emekli kök maaş hesaplama ekranı kritik önem taşıyor. Peki, emekli kök maaşı nasıl hesaplanır? İşte e-devlet SGK kök maaş hesaplama ekranı...
EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaş artışını doğru şekilde hesaplayabilmek için öncelikle “kök maaş” tutarının bilinmesi gerekiyor. Açıklanan zam oranı doğrudan bu tutar üzerinden uygulanarak yeni aylık belirleniyor. Ancak kök maaşı düşük olan ve en düşük emekli aylığı sınırından ödeme alan kişiler için tablo değişebiliyor. Bu durumda alınacak maaş, yalnızca zam oranına göre değil, yürürlükteki taban aylık düzenlemesine bağlı olarak farklılaşabiliyor. Temmuz ayında açıklanacak verilerin ardından emekliler, kök maaşlarına göre alacakları yeni tutarı daha net bir şekilde ortaya koyabilecek.
KÖK MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ
1. Güncellenmiş Ortalama Aylık Kazanç
Çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen brüt kazançlar dikkate alınır.
Geçmiş yıllara ait bu kazançlar, enflasyon ve ekonomik büyüme oranlarına göre güncellenir.
Elde edilen tüm güncellenmiş kazançların ortalaması alınarak temel hesaplama değeri oluşturulur.
2. Aylık Bağlama Oranı (ABO)
Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam çalışma süresine göre belirlenir.
Genel uygulamada her 360 gün (1 yıl) için yaklaşık %2 oran esas alınır.
Örneğin 25 yıl sigortalı olarak çalışan bir kişinin aylık bağlama oranı yaklaşık %50 seviyesine ulaşır.
SGK KÖK MAAŞ SORGULAMA EKRANI
Emekliler, kök maaş bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “4A Emekli Ödeme Bilgileri”, “4B Emekli Aylık Bilgisi” ya da “4C Emekli Aylık Bilgisi” ekranlarına girerek aylıklarına dair detaylara ulaşmak mümkün.