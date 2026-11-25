EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilerin merak ettiği seyyanen zam ve refah payı seçeneklerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Cevdet Yılmaz, iki uygulamanın birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı hayata geçirileceği konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtti.

Teknik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yılmaz, alternatifler netleştikten sonra düzenlemenin Meclis'e sunulacağını söyledi. Bu nedenle emeklilere yapılacak ek artışın tutarı ve uygulanma yöntemi henüz açıklanmadı.