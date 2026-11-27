ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını Aralık ayında gerçekleştirecek. Ekim ayında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutan bankanın aralık ayında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. 18 Kasım'da yayımlanan toplantı tutanaklarında bazı Fed yetkililerinin daha sıkı para politikasını destekleyen değerlendirmeleri, faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta? Fed faiz artırımı mı yapacak, faiz indirimi mi? İşte, Fed faiz kararı Aralık 2026 tarihi ve saatine ilişkin merak edilenler…