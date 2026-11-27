FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Aralık 2026 Fed faiz beklentisi ne yönde, faiz artırımı mı yapılacak?
Fed faiz kararı için piyasaların gözü aralık ayında yapılacak yılın son toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın ekim ayındaki faiz kararının ardından yayımlanan toplantı tutanaklarında faiz artışını destekleyen görüşlerin yer alması, Aralık 2026 Fed faiz beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak? İşte, Aralık 2026 Fed faiz kararının açıklanacağı tarih hakkında merak edilenler…
ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını Aralık ayında gerçekleştirecek. Ekim ayında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutan bankanın aralık ayında nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. 18 Kasım'da yayımlanan toplantı tutanaklarında bazı Fed yetkililerinin daha sıkı para politikasını destekleyen değerlendirmeleri, faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta? Fed faiz artırımı mı yapacak, faiz indirimi mi? İşte, Fed faiz kararı Aralık 2026 tarihi ve saatine ilişkin merak edilenler…
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Fed, 2026 yılının son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. İki gün sürecek toplantının ardından Fed faiz kararı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 22.30'da başlayacak.
FED'İN SON FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası, 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği FOMC toplantısında politika faizini değiştirmedi. Fed, federal fonlama faizi hedef aralığını yüzde 3,75-4,00 seviyesinde sabit tuttu.
Karar, 10'a karşı 2 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook ve Kansas City Fed Başkanı Beth Hammack, faiz oranının 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.
Fed'in karar metninde ABD ekonomisindeki güçlü büyümeye dikkat çekilirken enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. Banka, para politikasının yönünü belirlerken ekonomik verileri değerlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.
ARALIK 2026 FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentiler, ekim toplantısının ardından yayımlanan tutanaklarla yeniden gündeme geldi. 18 Kasım'da açıklanan tutanaklar, Fed yetkililerinin enflasyonla mücadele ve faiz politikasının geleceği konusunda farklı değerlendirmelerde bulunduğunu ortaya koydu.
Tutanaklarda, ekim toplantısı sırasında piyasa fiyatlamalarının yıl sonuna kadar 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini güçlü biçimde yansıttığına dikkat çekildi. Bazı Fed yetkilileri de enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemesi için daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabileceği görüşünü dile getirdi.
Aralık toplantısında faizlerin artırılması veya mevcut seviyede tutulması seçenekleri gündemde bulunuyor. Fed'in nihai kararı 9 Aralık'ta açıklanacak.
FED FAİZ ARTIRIMI MI YAPACAK, FAİZ İNDİRİMİ Mİ?
Fed'in aralık toplantısında alacağı karar öncesinde faiz artışı ve faizlerin sabit tutulması seçenekleri öne çıkıyor. Ekim toplantısında iki yetkilinin faiz artışından yana oy kullanması ve tutanaklarda yer alan sıkı para politikası değerlendirmeleri, karar sürecinde dikkat çeken ayrıntılar arasında bulunuyor.