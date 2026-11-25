Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Gözler yılın son faiz kararında! Aralık 2026 Fed toplantısı hangi gün, saat kaçta?
ABD Merkez Bankası (Fed) Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalarda altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcılarının gözü yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Fed, ekim ayında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,75-4 aralığında sabit tutmuştu. Aralık ayında alınacak karar merak konusu oldu. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Aralık 2026 Fed toplantısı hangi gün yapılacak, saat kaçta? İşte Aralık 2026 Fed faiz kararı tarihi, son faiz oranı ve piyasalarda öne çıkan beklentiler...
Aralık 2026 Fed faiz kararı tarihi, kasım ayının son haftasına girilmesiyle birlikte yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son para politikası kararını açıklamak üzere aralık ayında toplanacak. Ekim ayında politika faizini değiştirmeyen Fed'in yılın son toplantısında nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Özellikle enflasyon ve istihdam verileri, faiz kararına ilişkin beklentilerde belirleyici olurken toplantının ardından yayımlanacak ekonomik projeksiyonlar da yakından takip edilecek. Peki, Aralık 2026 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Fed faiz artıracak mı, sabit mi bırakacak? İşte 2026 Aralık yılın son Fed faiz toplantısı tarihi ve faiz kararı beklentisi...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek.
İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak.
Fed Başkanı'nın kararın ardından gerçekleştireceği basın toplantısı ise saat 22.30'da başlayacak. Toplantıda para politikasına ilişkin açıklamaların yanı sıra ABD ekonomisinin görünümü ve gelecek dönemde izlenecek faiz politikası hakkında verilecek mesajlar da takip edilecek.
FED'İN SON FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası, 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizini değiştirmedi. Fed, federal fonlama faizi hedef aralığını yüzde 3,75-4,00 seviyesinde sabit tuttu.
Karar, 10'a karşı 2 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu üyelerinden Lisa Cook ve Kansas City Fed Başkanı Beth Hammack, faiz oranının 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.
Fed'in karar metninde ABD ekonomisindeki güçlü büyümeye dikkat çekilirken enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği belirtildi. Banka, para politikasının yönünü belirlerken gelecek ekonomik verileri değerlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.
ARALIK 2026 FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE, FAİZ ARTIRIMI YAPILIR MI?
Fed'in aralık ayındaki faiz kararına ilişkin beklentiler, ekim toplantısının ardından yayımlanan tutanaklarla yeniden gündeme geldi. 18 Kasım'da açıklanan tutanaklar, Fed yetkililerinin enflasyonla mücadele ve faiz politikasının geleceği konusunda farklı değerlendirmelerde bulunduğunu ortaya koydu.
Tutanaklarda, ekim toplantısı sırasında piyasa fiyatlamalarının yıl sonuna kadar 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini güçlü biçimde yansıttığına dikkat çekildi. Bazı Fed yetkilileri de enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilemesi için daha sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabileceği görüşünü dile getirdi.
Aralık toplantısında faizlerin artırılması veya mevcut seviyede tutulması seçenekleri gündemde bulunurken kesin karar, 9 Aralık'ta açıklanacak.
FED FAİZ KARARI ALTIN, DOLAR VE BORSAYI NASIL ETKİLER?
Fed'in faiz kararları, ABD ekonomisinin yanı sıra küresel finans piyasaları açısından da önem taşıyor. Özellikle altın fiyatları, doların diğer para birimleri karşısındaki değeri, borsa endeksleri ve kripto para piyasaları, Fed'in para politikasına ilişkin açıklamalarına duyarlılık gösterebiliyor.
Faiz artışı beklentileri dolar ve tahvil getirilerini destekleyebilirken faiz indirimine yönelik mesajlar altın ve diğer yatırım araçlarında farklı fiyat hareketlerine neden olabiliyor. Ancak piyasalardaki tepki, yalnızca faiz kararının kendisine değil, kararın beklentilerle ne ölçüde örtüştüğüne de bağlı olarak değişiyor.
Bu nedenle yatırımcılar, karar metninin yanı sıra Fed Başkanı'nın basın toplantısındaki açıklamalarını da yakından takip edecek.
FED'İN ARALIK TOPLANTISINDA HANGİ VERİLER AÇIKLANACAK?
Fed, 9 Aralık'taki faiz kararının yanı sıra güncel ekonomik projeksiyonlarını da yayımlayacak. Üç ayda bir açıklanan bu projeksiyonlar, Fed yetkililerinin büyüme, enflasyon, işsizlik ve politika faizine ilişkin tahminlerini içeriyor.
Özellikle Fed üyelerinin gelecek dönemde faiz oranlarını nerede gördüğünü gösteren nokta grafiği (dot plot), yatırımcıların yakından takip ettiği veriler arasında bulunuyor.
Öte yandan 8-9 Aralık toplantısına ilişkin FOMC tutanakları, 30 Aralık 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de yayımlanacak. Böylece Fed yetkililerinin yılın son toplantısındaki değerlendirmeleri ve faiz kararının arka planı daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkacak.