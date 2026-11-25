FED FAİZ KARARI ALTIN, DOLAR VE BORSAYI NASIL ETKİLER?

Fed'in faiz kararları, ABD ekonomisinin yanı sıra küresel finans piyasaları açısından da önem taşıyor. Özellikle altın fiyatları, doların diğer para birimleri karşısındaki değeri, borsa endeksleri ve kripto para piyasaları, Fed'in para politikasına ilişkin açıklamalarına duyarlılık gösterebiliyor.

Faiz artışı beklentileri dolar ve tahvil getirilerini destekleyebilirken faiz indirimine yönelik mesajlar altın ve diğer yatırım araçlarında farklı fiyat hareketlerine neden olabiliyor. Ancak piyasalardaki tepki, yalnızca faiz kararının kendisine değil, kararın beklentilerle ne ölçüde örtüştüğüne de bağlı olarak değişiyor.

Bu nedenle yatırımcılar, karar metninin yanı sıra Fed Başkanı'nın basın toplantısındaki açıklamalarını da yakından takip edecek.