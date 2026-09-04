FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ TARİHİ VE SAATİ | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

Bu hafta sonu Kadıköy’de derbi heyecanı yaşanacak! Trendyol Süper Lig’in 4. haftası, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Sezonun ilk derbisinde hata yapmak istemeyen iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler kendi sahasında Beşiktaş’ı devirmenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano’nun derbide görev verecekleri isimler büyük ölçüde belli olurken futbolseverler maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte FB-BJK derbisine ilişkin tüm merak edilenler…