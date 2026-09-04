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        Haberler Bilgi FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ TARİHİ VE SAATİ | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİ TARİHİ VE SAATİ | Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11’ler)

        Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisi için geri sayım sürüyor. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürmek isterken, siyah-beyazlı ekip zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano'nun derbide sahaya süreceği kadrolar büyük ölçüde netleşirken, futbolseverler de dev karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbi tarihi, başlama saati, canlı yayın bilgisi ve ve iki takımın muhtemel 11'leri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Bu hafta sonu Kadıköy’de derbi heyecanı yaşanacak! Trendyol Süper Lig’in 4. haftası, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Sezonun ilk derbisinde hata yapmak istemeyen iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler kendi sahasında Beşiktaş’ı devirmenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor. İsmail Kartal ve Vincenzo Italiano’nun derbide görev verecekleri isimler büyük ölçüde belli olurken futbolseverler maç saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte FB-BJK derbisine ilişkin tüm merak edilenler…

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        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

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        FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

        Dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem (Oğuz), Muriqi

        BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan (Agbadou), Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

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        FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK

        Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Marco Asensio, siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

        TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması yaşadığı için gözlem altında tutulan Kerem Aktürkoğlu ile iyileşen Mert Günok, yarınki maçta forma giyebilecek.

        Derbi öncesinde sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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        BEŞİKTAŞ TAM KADRO

        Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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        VINCENZO ITALIANO'NUN İLK DERBİSİ

        Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.

        Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

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