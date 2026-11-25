Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı canlı izle! TRT 1 şifresiz canlı yayın ekranı: FB maçı şifresiz izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan beşinci hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, lig aşamasında üst sıralara yükselmek ve ilk 24 hedefini güçlendirmek için sahaya çıkacak. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe arasındaki mücadele futbolseverlerin de dikkatini çekiyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, TRT 1 yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı nasıl, nereden izlenir, FB maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı canlı izle TRT 1 şifresiz ekranı...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanında puan mücadelesi verecek. Londra'da oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında önemli bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, bu çıkışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı TRT 1'den şifresiz nasıl izlenir? İşte FB maçı izle sayfası...
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Karşılaşma İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.
FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden televizyonlarından takip edebilecek.
FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI TRT 1 CANLI İZLE EKRANI
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmî yayın ekranını kullanabilecek.
FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ HEDEFİ İLK 24
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında geride kalan dört karşılaşmada 5 puan topladı. Sarı-lacivertliler bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 19. sırada bulunuyor.
Shakhtar Donetsk ise dört maçta topladığı 4 puanla 21. sırada yer alıyor. İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, üst tur hedefleri bakımından belirleyici olacak.
FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI ANLATIM
Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasındaki gol pozisyonlarını, sarı ve kırmızı kartları, oyuncu değişikliklerini ve maçın anlık skorunu canlı anlatım ekranlarından takip edebilecek.
Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği mücadelede gözler, sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki kritik sınavında olacak.
11'LER BELLİ OLDU!
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Oğuz, Kerem, Muriqi