FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ HEDEFİ İLK 24

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında geride kalan dört karşılaşmada 5 puan topladı. Sarı-lacivertliler bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 19. sırada bulunuyor.

Shakhtar Donetsk ise dört maçta topladığı 4 puanla 21. sırada yer alıyor. İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, üst tur hedefleri bakımından belirleyici olacak.