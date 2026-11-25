Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, lig aşamasının beşinci haftasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, kritik deplasman mücadelesinde puan veya puanlar alarak Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise Şahtar Donetsk Fenerbahçe karşılaşmasının oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Şahtar Fenerbahçe maçı başlama saati ve muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki beşinci maçında Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Karşılaşma için geri sayım başlarken sarı-lacivertli taraftarlar maç yayınını takip edebilecekleri kanalı öğrenmek istiyor. Shakhtar Donetsk'in ev sahipliğinde oynanacak mücadele İngiltere'nin başkenti Londra'da futbolseverlerle buluşacak. Peki, Şahtar Donetsk Fenerbahçe maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte FB maç kadrosu...
FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Gomez, Mendoza, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem, Muriqi
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki kalan karşılaşmaları şöyle:
- 25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
- 9 Aralık 2026: LASK - Fenerbahçe
- 20 Ocak 2027: Fenerbahçe - Villarreal
- 27 Ocak 2027: Atletico Madrid - Fenerbahçe